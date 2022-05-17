芬兰瑞典欲入北约 战火却未必在那引爆

来源：台湾《联合报》

联合报主笔室

芬兰与瑞典在同一天内宣布将寻求加入北约，两者相距不过数个小时，显然私下早就有所勾串；两国成功加入恐已毫无悬念，芬兰的“芬兰化”与瑞典的“不结盟”都将从此成为历史名词，而波罗的海也将成为“北约内海”。但对俄罗斯而言，是可忍孰不可忍，这将埋下未来另一场战争的引信。

这两国都是在俄乌开战后不久，双双以维护安全为理由宣称考虑加入北约，但那有这么凑巧的事儿？芬兰是其总统尼尼斯托3月初访美时，首度作出将认真考虑加入北约的宣示。而同一期间，瑞典总理安德森也宣称，正在推动今年9月议会大选前，就加入北约问题进行全国辩论。

俄乌尚未开战前的2月12日，芬兰就跟美国正式签定94亿美元共64架的F35战机采购合约，这一笔军购早在去年就已对外宣布；而瑞典更是一个伪装的中立国，自己拥有一个实力不俗的军工体系，其鹰狮战斗机、哥特兰级AIP柴油潜艇还对外出售。

对于北约，这两个军力不错的国家可能反而才是北约真正的第六轮东扩目标，现在陷于战争泥泞中的乌克兰可能自我感觉过于良好，根本不是北约急于娶进家门的媳妇，却将加入北约高调入宪，还扬言不排除重新发展核武，引来普京怒火，先当了替罪羊！

俄乌战争开战后，芬兰与瑞典的动作频频，显然早就有所绸缪，固然这恐怕与2014年克里米亚被并入俄的局势有关，但作为北约盟主的美国私下大力游说势必才是真正关键。

芬、瑞加入北约也因此就像用着急行军一般的步伐，快速推进，终于在昨天同一天内都做出了正式的宣布。但旁人必须洞察的是：两国并不是因为害怕而想加入北约，反而是因为不再害怕了，才要加入北约。

当他们看到俄军在乌克兰的表现如此拉胯，竟然连补给最便利的“顿巴斯”也拿了半天拿不下来，就发现俄军若要深入北方，穿越卡累利阿地峡，进入那一片在二次世界大战让苏联部队入侵时吃尽苦头的森林与沼泽，势必陷入比此刻在乌克兰更加难以脱身的困境。

但问题在于，北约的东扩已不只是欧洲的内部事务了；美国务卿布林肯5月初在国会作证时表示，日本将会出席6月在西班召开的北约峰会；4月上旬北约在布鲁塞尔总部举行北约外长会议时，其秘书长史托腾柏格表示，北约将在马德里峰会前，制定出一个能把影响力从欧洲扩张到全球的战略构想。

北约重要成员之一的英国，其外交大臣特拉斯在4月底的一场演讲中，也宣称“欧洲─大西洋”与“印度─太平洋”同等重要，北约应做好应对全球威胁的准备，“先发制人”地防范印太区域内的可能威胁。

这显示整个世界正在迅速重新“冷战化”，北约东扩的目标并不是止于芬兰或乌克兰，似乎是想要越过俄罗斯、越过乌拉山、西伯利亚，直抵太平洋西岸；这种尖锐对立的全球格局下，甚至有不慎再度爆发世界大战的高度风险。

芬兰、瑞典都与俄罗斯有关因为领土、疆域而起的战争，彼得大帝在18世纪初发动大北方战争攻打瑞典，攫取了原为瑞典所属的芬兰土地；斯大林则于上世纪为了列宁格勒安危打了一场冬季战争，虽是惨胜却仍割取了已然独立的芬兰1/10领土。

但真正可能掀起全球战火的，如今看来未必是俄芬的边境上，更可能是我们身处的这座岛屿与海峡。因为普京恐怕暂时无力再发动另一场战争，但台海形势稍一不慎，却可能立刻招来漫天的烽烟！