多宗枪案凶徒信奉 “大取代”理论回魂

来源：明报

美国纽约州水牛城上周六（14日）导致10死3伤的超市枪击案，18岁白人疑犯金德伦行凶前涉嫌在网上发表180页宣言，当中不仅详细交代这次针对黑人的具体袭击计划，还多次提及极右及白人至上主义者推崇的“大取代”（great replacement）理论，即美国白人逐渐被有色人种取代。这套阴谋论曾被视为种族主义者边缘思想，但近年已再“浮面”，为多宗枪击案凶徒所信奉，甚至逐渐走入主流，被共和党政客和保守派电视节目主持大肆渲染。

水牛城枪手宣言反复引用“大取代”

相信由金德伦（Payton Gendron）撰写的宣言，在其行凶前两年上载到Google文件。该宣言包括几十页反犹及种族主义迷因（memes），反复引用“大取代”理论，称白人低生育率和非白人移民高生育率，将导致“白人种族灭绝”，他又引用一些不可靠的数据诋毁非白人的智力。

“大取代”理论认定白人更为优越，指非白人族裔正透过移民、跨种族通婚，使美国白人被有色人种取代。这套极右的阴谋论被多宗大型枪击案凶徒提及，包括2011年屠杀77人的挪威极右分子布雷维克（Anders Behring Breivik）、2018年造成11死的美国匹兹堡犹太教堂枪击案白人疑犯鲍尔斯（Robert Bowers）、2019年在得州超市扫射导致23人死的21岁白人青年克鲁修斯（Patrick Crusius），以及金德伦在其宣言中多次提及造成51人死的新西兰基督城清真寺枪手塔兰特（Brenton Tarrant）。

逾70年前论述 如今欧美政客吹捧

早在70多年前，美国民主党参议员比尔博（Theodore G. Bilbo）曾著书谈及类似“大取代”理论的思想，警告白人文明会遭到摧毁，指按白人和黑人通婚速度，300年后美国再没有白人和黑人，“我们都会变成棕色人种”。

2011年，法国阴谋论主义者加缪（Renaud Camus）撰写名为《大取代》一书，散播移民摧毁欧洲文化的思想，其阴谋论变成激进主义者的流行用语。

曾研究“大取代”理论及其引发暴力的奥斯陆大学心理学副教授奥贝迪（Milan Obaidi）称，这种哲学已不再边缘，它正成为主流，“你可看到欧美知名政客正吹捧类似思想”。

美国共和党众议员佩里（Scott Perry）去年在众议院外交事务委员会一个讨论中美洲移民的听证会上，指美国人正被移民取代。《霍士新闻》主持卡尔森（Tucker Carlson）多次在其节目中推崇“大取代”理论，例如去年4月曾批评民主党正试图用“来自第三世界更听话的选民取代目前的选民”。

美民调：1/3成人信移民影响选举

“大取代”理论已得到美国传统右派支持，美联社-NORC上周发布民调称，三分之一的美国成年人相信，有一群人正试图以移民取代土生土长的美国人，以获取选举利益。