来源：中时电子报

作者：张景为

疫情狂烧、民怨沸腾之际，年底的九合一选战如鸭子划水般，表面上碍于民生观感而不便张扬，实际上台面下的布局操作更显紧绷。国民党预计在下周正式提名立委蒋万安竞选台北市长，以及拟参选基隆市长的前立委谢国梁、参选南投县长的立委许淑华，为选战掀起一波高潮。另一方面，原本来势汹汹、志在必得的民进党选情，则在“成也疫情、败也疫情”的冲击下，陷入进退两难的困境。

其间最大的变化，显然是原来最被绿营看好的选战“活棋”陈时中，由于疫情的大爆发而导致形势丕变，进而行情受挫甚至翻转，成为民进党棋局已残的新矛盾。从最新的民调来看，无论是选台北或桃园，陈时中的支持度均已明显衰退，更争议的是，无论未来疫情能否改善，累积过去他一直以来的各种言行和相关的报道、评论，陈时中都已被“定型”为以疫情为跳板、其实总想着要靠选举更上层楼的政客。

因此若疫情持续恶化、政府防疫仍然失能，陈时中的责任固然首当其冲，即使有所改善而让他“勉强转身”投入选战，他的评价也绝对不会像防疫初期那样好。蔡政府的防疫表现好不好，容或见仁见智，但初期的好，绝对无法掩盖中后期的差，而且正如两年前台湾能建立全球防疫模范生的自豪形象，靠的就是国际的认证与民意的肯定，但如今这两者相继遭到颠覆，这都是不争的事实，也是许多嘴上虽辩护、但心里明白的绿营支持者必须省思的现实。

在国际上，当多数主要国家疫情均已逐渐趋缓时，原本防疫绩效傲视全球的台湾却猪羊变色，创下单日确诊数世界第一的纪录，不少外媒更报道台湾近来的难堪表现，即使多数绿媒都掩盖淡化，但透过网络传播已让许多人心知肚明。

在台湾内部，这一波的疫情冲击不仅是确诊数的每日飙升、致死数的剧增，更严重的是青少年疫苗不明、儿童染疫致死率，以及各级学校停课与否、如何影响到家长工作等连锁效应，而这些都刚好牵涉青壮年、中产阶级的切身利益，也是过去善于操作意识形态的民进党较少被确实检验的领域，结果都在这波疫情中埋下民怨，成为选战中的定时炸弹。

对精于掌握形势、计算成败的民进党来说，疫情的杀伤力绝对大于台北或桃园选情的影响，一旦疫情失控或是防疫失措造成更大民怨，不只今年底，恐怕连2024的总统与国会大选也要跟着赔上。而当陈时中越是想脱离疫情泥淖、转进选举战场，他的言行与判断也会越是荒腔走板、左支右绌，形成恶性循环，这也是他与选举渐行渐远，民进党开始另作规划的主因。

当台湾遭到疫情笼罩之时，即使执政的蔡政府再有错，此时最需要的绝对不是一味的唱衰与谩骂，而应该在批判之外，进一步能共体时艰，不卑不亢、有为有守地提出主张与做法，与民众站在一起争取应有的权益。在这方面，台北市长柯文哲、新北市长侯友宜显然做到了相当的本分，他们的表现也必然会在选战中得到民意的认同。

至于一直被当成绿营“惊喜”的陈时中，最后会不会反而变成民进党选情的破口甚至死局？很快就会看出端倪。