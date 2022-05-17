美国务院更新官网的用心

来源：中时电子报

作者：陈朝平

5月5日美国国务院以美台关系坚若磐石为由，更新了官网上有关台湾部分的论述，删掉了“中国只有一个，台湾是中国的一部分”和“美国不支持台独”的文字。北京方面随即指责美国此举是“虚化、掏空一中原则的小动作”。48小时后，美方澄清“政策没有任何改变”。

美国的政策真的没有任何改变吗？政策没有改变，官网文字何须改变？一国外交政策军事战略有无改变，观其文、听其言，不如查察其行，更能精准预判。

事实上，早在2016年民进党完全执政、特朗普当选美国总统后，美国的两岸政策早已转变。转变，不在于美国是否坚守一中原则、不支持台独，也不在于战略模糊是否已转为战略清晰，而在于美国借着预言大陆武力攻台的时间表，不断地鼓噪、驱赶台湾走上一场毫无胜算的战争。

2018年，台湾出资赞助的美国智库“2049计划协会”资深研究员易思安出书预测，2020年大陆将武力夺取台湾。2020年过去了，易思安的预测落空了。2021年3月美国前印太司令部司令戴维斯又预言，北京恐将在6年内攻台，一举将台湾前国安局副局长陈文凡预测的2049年的最后期限，一下子提前了22个年头。

近两个月来，随着俄乌战争爆发，大陆武力攻台的揣测，再度爆棚。4月初，现任美国太平洋舰队司令帕帕罗示警，防卫台湾需要永远保持警觉。5月7日，美国中央情报局局长伯恩斯指出，俄乌战争会影响中国如何和何时拿下台湾的计算，但不会削弱掌控台湾的决心。5月10日，美国情报总监海恩斯在国会作证时则指出，中共如何解释俄乌战争这场危机，将影响接管台湾的时程表与方式。她认为，对台湾而言，从现在到2030年都是关键、急迫的时刻。

大陆武力攻台，究竟是美国捍卫世界霸权泡制出来的幻象？还是美国与台独份子自我实现的预言？

以时间序列而言，两岸签订并履行23项协议时，何曾听说北京有武力攻台的时程表？中共领导人岂不明白武统艰难犹胜和统的道理？两岸和平红利，难能可贵，何必武力恫吓台湾？中国大陆领导及官方有关两岸问题的论述与文字，何时提过武力攻台、武统台湾的政策和行动纲领？美国国务院官网文字变更，可以解释为美国政策不变，为何北京官方和平统一的政策却能曲解为武力攻台？

以因果关系而论，美国屡次提出大陆武力攻台时间表时，究竟举证了那些证据？犹如俄乌战争源起，究竟是北约东扩引发俄国不安，还是俄国西进导致北约制裁？孰先孰后？因果关系为何？同理，民进党倚美谋独在先，还是大陆威逼制裁台独在先？大陆军机加强巡弋海峡中线及西南防空识别区，究竟是威吓台湾？还是剑指美国军舰军机假自由航行之名窥伺南中国海？

冷眼旁观过往六年美国所作所为，不难明白，无论哪党执政，美国势将以自身利益为先，借词大陆武力扩张进攻台湾，诱骗台湾采纳不对称战争概念，以小博大，军售敛财，一旦美国决定发动对中战争时，则驱赶台湾人民送命疆场，为美牺牲。

美国政府的一言一行，早失可信度。国务院官网文字更新，与其阅读美国官员的嘴唇，何如洞悉他们说不出口的用心？那么，台湾还要继续随着美国的曲调起舞吗？

作者为资深媒体人