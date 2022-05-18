港府架构重组助衔接 增加人手要节约

来源：《星岛日报》社论

香港行政会议通过政府架构重组方案，将政策局增至15个，并应候任特首李家超要求增设三个副司长职位，若相关立法程序能在下月完成，新政府架构将于7月1日实施，不但有利换届做好无缝衔接，还理顺了新政府各部门职能分工，提升施政效率。但这些仍未够，他应尽快清晰界定司长和副司长的分工，并加强解说，让公众觉得政府改组是合理和合乎实际需要。

新政府架构将由现时三司13局变成三司15局，除增设文化体育及旅游局，将运房局分拆成运输及物流局和房屋局外，创科局改名为创新科技及工业局，民政事务局重组后改名为民政青年事务局，食卫局将部分事务分割后改名为医务卫生局，环境局扩大职权后改名为环境及生态局。同时增设政务司副司长、财政司副司长和律政司副司长，分担三位司长的繁重职务。

跨部门合作须人统筹协调

今次架构重组共增加13名政治委任官员和57名公务员职位，涉及每年9500万元（港币，下同，1627万新元）新开支，市民即时反应是政府架构不但没精简，李家超上台便要增加使费。增设副司长是有必要，亦需为其配置秘书和司机，但当局若能从庞大公务员队伍中调配人手，相信可减省一些开支，做到应使则使，从而让市民对政府改组的观感好一点。

历届特区政府换届时，都会出现人走茶凉现象，一些上届政府所定下的政策往往被新特首废弃，但今次却真真正正做到衔接，李家超早前不但表明会保留林郑月娥提出的明日大屿和北部都会区规划，现在更对政府架构重组方案照单全收，皆因大家都有共识要梳理现时政府部门各自为政、部分部门工作过度繁重，一些职能相近的工作却分散在不同部门以致重复程序的低效问题，希望透过架构重组，提升施政效率。

至于李家超提出增设三名副司长的建议，获行政会议接纳，因《基本法》早有设立副司长的规定，可是回归以来反对派一直在立法会阻挠，以致相关职位迟迟未能开设。随着选举改革落实后，反中乱港分子被排除出议会，设立副司长的政治阻力顿失，有关建议便有望尽快成事。

此外，设立副司长一职也是有实际需要，因李家超扬言上台后会设立两个加快觅地建屋的工作组，北部都会区和大湾区的建设均涉及跨境基建规划和政策融通，都牵涉跨部门合作、资源调配和统筹，但改组后的政务司司长和财政司司长分别统辖九个和六个决策局，加上本身要经常开会，工作繁重，没有太多时间做内部统筹工作。现在增设副司长一职便可分担司长职务，让其可腾出时间做好统筹工作，或交给这名副手协调各部门，使政策尽快推行落实。

为政务司司长和财政司司长增设副手是可以理解，但律政司司长辖下没有决策局，只有六个部门，不禁让人质疑是否有需要设立副司长一职。李家超解释下届律政司司长工作繁重，除了要积极处理包括宪法及基本法推广，更要在日益复杂的国际关系下，对外宣传本港法治、优良司法制度等工作，需要一名副手分担工作。面对坊间有一些质疑声音，李家超须做好解说工作，增设副司长可强化职能分工，令施政更畅顺，不会开设新职后却无事可做，而推动第23条立法是未来一项工作，需要律政司司长或副司长向社会多作政策解说，释除公众疑虑。

副司长熟政务利政策落实

至于司长和副司长之间的分工，李家超也应尽快作出清晰界定，避免局长和部门首长无所适从。为免出现架床叠屋现象，副司长人选若熟悉政府运作是最理想，因李家超可能邀请专业人士加入管治班子，借此引入新思维冲击官僚架构来提升施政效率，若局长是局外人，未必能有效指挥相关部门，而副司长因熟门路，可从旁协助，确保政策可顺利落实。

李家超锐意改革，市民期望他透过重组政府架构，强化统筹协调能力，配合加强执行力，落实以结果为目标的施政新风，能切实解决积累多年的深层次问题，改善民生，带领香港经济成功转型并再度起飞。