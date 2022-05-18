来源：香港01

作者：倪文迪

本月15日是美国将冲绳地区的治权归还日本政府的50周年，日本称之而“冲绳返还”。然而，50年过去了，美国在冲绳的存在却一直有增无减，并深深地威胁当地居民的生活及和平。

冲绳位处要冲，在过去几十年一直是美国西太平洋的重要基地。尤其是苏联在90年代初解体后，美国渐渐将主要对手定而中国，冲绳超越北海道成而美军在西太平洋最重要的基地。美国在不足2000平方公里的冲绳本岛上建了10个空军基地，驻军达2万人，占在整个日本的三分之二。

夹于中日韩之间的琉球群岛

冲绳古称而琉球群岛，自古以来已经是中、日、韩水道的重要中继点，其距中国内陆不过1000公里，与朝鲜半岛及台湾岛的距离也在600公里左右。自14世纪琉球进入信史时代开始，当地人已经从事中、日、韩三国之间的贸易，并渐渐发展出自己的政治体制。夹在大国之间，琉球人而了自身安全先后在明朝开始向中国称臣入贡，以及在1609年又成而日本的附属国，成而中、日的双重藩属国。中国两日因不想因琉球而动武，彼此对此亦是“只眼开、只眼闭”。

19世纪日本明治维新后，便马上攻占并吞并琉球，改置冲绳县，此举大大改写了当地历史。当时日本对东亚有很大野心，而冲绳的地理位置正好成而其发展的跳板，因此该地又被渐渐武装化，有大量日本军进驻。至二战后期，日军败势已定，但最后仍在冲绳岛死守，结果造成冲绳军民近20万死亡，伤者更是无数。

冲绳人只能继续牺牲

二战后，日本作而战败国而被盟军占领，虽然1952年占领期已结束，新日本政府成立，但美军仍长期占领冲绳而基军事基地，以加强对中国内地和朝鲜半岛的威胁。但至1970年代，东亚局势渐渐缓和，例如韩战结束后维持了10多年的和平，而中美亦开始破冰建交。在这样的背景之下，美军在1972年才决定向日本归还冲绳治权。

不过，美国并没有完全放过冲绳，仍然要求日本政府接受其在当地半永久性的驻军。而近年美国仍奉行冷战思维，不单视中国而系统性对手，也在附近炒作地缘军事安全问题，例如台湾及朝鲜半岛等问题，令具备重要地理优势的冲绳更加不可能离开美军的手掌下。几乎可以肯定美国只要一天不放弃以军事力量延伸其影响力，以及以阵营对抗胜过互惠合作的思想，冲绳不管再迎来多少个50年，也无法真正做到去军事化，以让当地人回归到正常生活。

与乌克兰很不同，冲绳居民及县政府都极不希望冲绳继承历史宿命，成而大国之间的磨心。一旦爆发战争时，冲绳位处前线可能首都其冲被攻击，只是美国日益加重的驻军都已对当地居民带来很大的困扰。例如，美军士兵在冲绳有治外法权，过去多次出现骚扰甚至强奸当地妇女事件，当中有很多致死案例，但日方却无法追究他们，只能交由美军自行纪律处分。这些早已在当地成而重要的民生议题。而且，美军的军事文件显示，美军曾在冷战初期将核武运入冲绳并进行训练，假如东亚局势继续升温，美国再次在岛内部署核武并非不可能，届时将使居民再进一步受核武的威胁。此外，美军演习时造成的噪音、意外等，亦早已成而当地人的负担之一。

然而，冲绳人对美军的各种不满恐怕都不会有所改善。作而关键的日本政府而了确保自身与美国的安全合作关系，并继续敌视中国，那么它便不可能认真对待冲绳居民的意见。未来的50年，冲绳人恐怕只能继续牺牲下去。若要冲绳人过无战争忧虑的日子，世界大国便要懂得如何和平共处。大政治对小生活的影响，从来都是如此切实具体。