美援乌M777上阵 神剑弹更厉害

来源：中时新闻网

作者：罗庆生

美国援助乌克兰的90门M777榴弹砲已经全数运抵。美国国防部表示，已经有310名乌克兰砲兵完成操作的训练。操作M777砲需要八名士兵，这表示至少有30门可以先行开轰。训练砲兵不像开战车那么困难，经种子教官培训后，顶多几个星期，这些榴砲都将上战场。

M777榴弹砲是155公里牵引砲，因为大量采用钛、铝合金，所以非常轻巧，是全球最轻的榴弹砲，只有4吨多，可以用直升机运输，能发射GPS全球定位系统的神剑导引砲弹，射程24公里，加装砲底喷气式砲弹，射程可达40公里。唯一的缺点，就是它毕竟是牵引砲，必须安排车辆牵引。到达预定地区后还要整理阵地，至少要稍微整平地面才能让砲架维持水平。不像自走砲几乎到了就可以打，打完就可以走。牵引砲相对机动性比较差，所以台军汰换155榴砲时决定采购M109A6自走砲，没有选择M777。

美国提供乌克兰90门M777榴砲当然是为了补强乌克兰地面部队的砲兵火力。不过耐人寻味的是，现代陆军战术都强调战力整合，由步、战、砲协同作战。美国没有同时提供乌克兰新款战甲车与步兵装备，显然不是要全面提升乌克兰地面部队武装，而是要单独使用。155榴砲通常四门砲编一个连，90门扣除训练用砲足足可以编22个砲兵连。美国一下子帮乌克兰编了那么多砲兵连却没有战车与步兵搭配，到底是想怎样？

步、战、砲协同的战术原理

陆军战术原理，是要让所有武器，包括远、近攻武器的威力能集中在同一点上，以击破敌军阵地，打开缺口。典型的攻击战术就是砲兵先开轰，战车再往前冲，撕裂守军阵地后，随伴步兵一拥而上，绕到敌军阵地后方攻击敌军。阵地后方就好像人的后背一样，没有战力，所以守军为避免被歼灭，阵地只要被打穿，就要全线撤退。

这个战术原理不是现代才发明，2200多年前的中国人就已经知道。秦始皇兵马俑开挖，当2号坑俑的战术部署展现在世人眼前，军事专家都吓一跳。前面三排布袍俑的弓箭手，后面十数列战车与披甲战士纵队；这显然是弓箭手先发动“攻击前准备射击”，之后就由战车往前冲，随伴步兵则跟着上。弓箭手扮演砲兵角色，战术结构和现代几乎一模一样，只是四马战车由钢铁战车取代，步兵的刀、戟变成枪。这些战术思想并没有写成文字流传后世，应该是今人、古人，英雄所见略同。

这个战术原理扩而大之，那么空军与巡弋飞弹在地面作战前的轰炸，也同样扮演砲兵角色。美国打波斯湾战争，就是先由海、空军的飞弹与炸弹炸个几十天，再由地面部队收拾残局。陆军角色无法取代，即便海、空军再强，总要有地面部队占领，战争才会结束。无论时代如何进步，美国成立太空军（Space Force）这新的军种，陆军仍有其一席之地。

这就是我们的问题，只有空前强大的砲兵火力，却没有足够强大的兵力实施占领，这不是要打正规战术，更像是不对称作战。那么，美国一下子提供了乌克兰那么多M777砲，是要怎么打？

GPS导引砲弹的威力

问题的关键，不是在砲本身，而是砲弹。M777榴砲除了轻之外，真正先进的地方，是能发射GPS全球定位系统的神剑导引砲弹，这个就厉害了。这款砲弹有小翼，能透过气动力调整飞行方向，装有GPS定位晶片，能随时察知自己的地表位置，只要有偏差，随时修正。所以，只要发射前将目标的GPS座标输入，发射后这款砲弹就可以准确的打到那个地方，偏差只有几公分到10几公分。美国军用GPS定位的准确度，比手机民用版精确得多。

所以，M777砲部署到乌克兰后，只要在射程内，要打俄罗斯的指挥官就能打到那位指挥官，要打俄罗斯最精锐的主力战车Т-90М，就能打到那辆战车。非常准，只要知道那指挥官与那辆Т-90М所在位置的GPS座标，就可以了。

所以，这就是第二个问题，也是最重要的问题：乌克兰砲手怎么知道目标的GPS座标？

一般要知道目标的GPS座标，有两种方法，一种是到目标旁边，把手机拿出来，打开GPS定位，放在目标上，手机所显示的数据就是。不过这需要事先收集数据，不能打仗时再侦察，否则就要派特种部队了。而且要固定目标，通常是建筑物，会跑来跑去的敌军指挥官或战车，不能用这种，要第二种。那就是用人造卫星定位。

乌克兰有军用的侦察卫星吗？没有，但美国很多。有可见光的，白天看得清清楚楚；有红外线的，晚上也可以侦察；还有用雷达波，就算下大雨起大雾，一样能清楚定位。所以，这次俄罗斯军队的麻烦大了。M777部署到乌克兰后，美国侦察卫星只要发现有俄军进入射程，就可以将目标的座标数据通知乌克兰砲兵发射，几乎一定中。虽然俄罗斯的巡弋飞弹可以打M777，射程更远也很准，但神剑导引砲弹比俄罗斯的巡弋飞弹便宜多了。光打这个消耗战，俄罗斯就受不了。

所以美国提供大量的M777，不是用来让乌克兰光复失土的，因为缺乏新装备的战甲车与武装步兵实施占领，但却可以用来大幅削弱俄罗斯军力，连续打击具有价值的战术目标。美国防长奥斯汀已经说过，美国的目标是要看到俄罗斯“被削弱”到不能够再入侵邻国。没有美国卫星提供目标的GPS定位，M777就只是一般榴弹砲，有目标数据由神剑弹来打，那90门的M777就可扮演削弱俄军的重要角色。操作M777的乌克兰砲兵实际上是由美军在指挥，美军说要打哪裡就打哪裡，要什么时候打就什么时候打。乌军是美军的傀儡，这场仗美国已经参战。

俄罗斯会如何应付呢？这是我们要观察的。战斗民族不是吃素的，不会只捱打不还手。他们会发展出新的反制战术吗？例如用武装直升机压制M777于射程之外，还是其他战法？损失重大时会打美国卫星吗？打了之后美国将如何反应？乌克兰战争又将进入新的局面，全球军事专家拭目以待。