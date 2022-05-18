今年G7外长会议打台湾牌？

来源：《联合报》

作者：汤绍成

今年德国是G7的轮值主席，此次外长会议于5月中旬在德国北方城镇万格尔斯（Wangels）举行，其讨论的议题包罗万象，涵盖所有国际热点问题，所邀请的会外来宾，还包括乌克兰、摩尔多瓦、澳洲、印度、韩国、南非与亚细安等国家与组织的外长，可见此次G7外长会议的参与者，几乎已包含全球五大洲的重要国家，其规模确实比以往扩大许多。

依照此次G7会后的公报，总共洋洋洒洒31页，共分38个专项。当然，首先是谈到俄国与乌克兰问题，其次就是白俄罗斯与西巴尔干，紧接在后的是印太，其中还特别强调了亚细安(ASEAN)的角色，然后就提及中国。在这部分总共占有一页半的篇幅，要比论及俄罗斯的内容还要多上半页，确实十分突出。

但最值得注意的是，其探讨中国的部分，所用的专项标题却是“台湾”，给人强烈“拉台抗中”的印象，且极尽蔑中之能事，极为奇特。在这一部分，先是谈到与中国合作，比如气候与疫情，随即开始抨击，从新疆到香港，还有不公平贸易与网络攻击等，不遗余力，之后就是支持台湾加入WHO与WHA，此乃G7外长公报的首次。

随后，在有关“东海与南中国海”的专项中，先提及两岸然后才是南中国海。在有关两岸部分，公报先鼓励和平解决两岸问题，然后“强烈反对任何可能加剧紧张局势，与破坏地区稳定和基于规则的国际秩序的单边行动，并对有关该地区军事化、胁迫和恐吓的报导表示严重关切。”可见这完全都是针对大陆的对台政策，打台湾牌的态势极其明显。然后才强调2016国际仲裁法院有关南中国海的判决有效，更是明显针对中国，口气与美国极为类似。

此外，公报所讨论的专项议题，从阿富汗到索马里，从信仰自由到网络安全，全球粮荒与两性平权等，不一而足。尤其，还专门探讨G7与非洲的合作，并在结论中还特别强调，要在今年下半年的G7外长会议时，邀请非洲伙伴参加，确实也针对中国并具有挖墙角的意味。

综合观之，此次G7外长会议的公报中，大约有一半的内容是针对中国，总共提到中国10次、台湾四次与南中国海三次。其中尤以上述“拉台抗中”的手法最为突出，已达捋虎须与蹙眉头的地步，挑衅意味十足，前所未见，可见其用心之险与用力之猛。

再加上拉拢亚细安、非洲与韩国以及打南中国海牌，还强调人权与价值等，其立场清晰，一改过去模糊的态度，直接了当，毫无遮掩，其强度要比美国的策略有过之而无不及。吾等还是应当知所警惕，比如对于拜登顺道访台的建议保持缄默，应算是知所进退的明智之举。