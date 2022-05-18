后陈时中时代的角力战

来源：中时新闻网

作者：黄世安

台湾此波疫情大浪来得又快又急，短短两个月，台湾每日确诊数从数10人暴增至逼近7万人。蔡政府的防疫神话早已被混乱的居隔政策、与日俱增的死亡数及民众抢买快筛剂的愤怒给戳破。外加防疫特别预算，扣除必要的防疫物资采购经费后也即将用罄，政府势必无法再次全民普发振兴券。种种不利民进党年底选战的因素接二连三出现，卫福部长陈时中从民进党的防疫之宝，变成急欲请下神坛的负资产。

防疫政策失败，关键就在于陈时中高估边境防堵的成效，低估病毒的扩散速度，错把防疫加诸政治性目的，致使防疫手段掺杂了意识形态与大内宣思维而缺乏实质作为。从去年，陈时中坚持不向大陆代理商采购BNT疫苗，迫使台湾必须仰赖外国赠送；今年，陈时中又错估奥密克戎新一波疫情的感染力无法与去年疫情相比，导致医疗量能濒临崩溃，民众为快筛剂大排长龙。

最近卫福部防疫采购作业屡遭在野党踢爆不合常理，例如资本额仅有200万的高登参与16亿元标案；独厚福又达申请进口唾液快筛剂等，加上疫情快速爆发，终于成为压垮陈时中神话的最后稻草，也迫使绿营立委不得不与其切割以求自保。

其实民进党要陈时中下台，已有跡可循。蔡总统召开的防疫会议屡屡被外界认为有其政治性目的。继上次排除双北市长参加后，此次蔡英文再度召开防疫諮询会议，除吹捧高雄防疫表现外，更是剑指陈时中。尤其，总统府在会后大肆宣扬总统针对当前防疫政策的三大指示，其实等于否定陈时中在这波疫情的防疫成绩，并间接暗示了蔡政府的防疫即将进入没有陈时中的“后陈时中时代”。

只是民进党要将曾经塑造的“防疫之神”请下神坛，时间点必须精确拿捏，下台方式也必须严谨铺陈。否则，过早下台，形同间接承认过去政府宣传的防疫政策超前部署是个笑话；过晚下台，若无法有效让疫情趋缓，恐拉民进党年底选情陪葬，更可能冲击2024年民进党的接班布局。

安排陈时中参选台北市长，已成民进党最佳解套方案。但民进党让陈时中参选，并不意味他是民进党眼中台北市长的强棒人选，因为连蔡英文、苏贞昌都曾视台北市长一役为畏途，民进党又岂会天真地以为陈时中能够胜出？民进党之所以会考虑由陈时中出战台北市，无非是希望尊严地让陈时中离开防疫指挥官的位置，同时也寄望经由他的参选，让民进党所建构的防疫神话能够延续，不让疫情成为年底选战的破口。

也正因卫福部长出缺即将成为事实，医福会执行长王必胜近日才会出言批双北市长叫不动医院，以争取总统或行政院长关爱的眼神。但王必胜将医护的救命天职矮化成必须靠交际才愿意行使，已伤透医护的心，注定与部长一职绝缘。但由此可见“后陈时中时代”的角力战已暗地展开了。