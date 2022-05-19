来源：中时新闻网

作者：陈国祥

俄罗斯鲁莽入侵乌克兰，彻底改变了欧洲安全体系，几乎所有欧洲国家自此都对俄国更加心怀恐惧，纷纷寻求保护伞。过去对俄委曲求全的芬兰，一改悠久的中立立场，宣布决定申请加入北大西洋公约组织；一直避免加入北约的瑞典继踵其后，执政党表示支持该国申请成为北约成员。以往为了自保而采行的“芬兰化”措施纷被扬弃，近代欧洲的格局顿然丕变。

加入欧盟而不入北约是避免与俄罗斯冲突的护身符，欧盟27个成员国中，芬兰、瑞典、爱尔兰、奥地利、塞浦路斯、马耳他都选择这条路径。由于欧盟自我定位为“超国家”区域组织，而北约则为一个横跨大西洋的欧洲大陆与北美政治和军事同盟，两者宗旨有明显区别。芬兰与瑞典一贯主张“军事不结盟”，所以不寻求加入北约。根本原因还在于顾忌强邻俄罗斯，因为俄国强硬表态反对，认定北约并非单纯基于防御用途，而是剑指俄罗斯；又由于地理上芬兰与俄国接壤的边境超过1000公里，如果芬兰成为北约盟国，西方国家等于兵临城下，将军事联盟扩展到俄国国境最前沿。

为了避免激起俄罗斯的敌意，两国一直保持节制。俄军入侵乌克兰改变了两国的意志。芬兰和瑞典民众对加入北约的意愿陡然升高，有急遽变化。瑞典逾半国民支持加入北约，芬兰更有近八成国民赞同成为北约盟国；五年前超过一半人反对。

芬兰与瑞典人民看到乌克兰的悲惨际遇，希望加入北约刚性的保护约定，因为北约“集体防御”第五条条款规定，若一个成员国受到来自其他国家或地区的武装或军事攻击，将视为攻击联盟内所有成员国，其余盟国将作出相应及共同回应，包括使用军事途径。芬兰与瑞典如果如愿加入北约，可带来更强大的集团保护，收阻吓他国攻击之效。何况两国若加入北约，象征其已告别长期的军事中立传统，开启欧洲国家共同防卫新的篇章，而且以美国马首是瞻，欧美战略格局从根本改变。

“芬兰化”不仅对北欧两个邻近俄罗斯国家有护身作用，美国及台湾有些学者专家也认为两岸不妨考虑将台湾芬兰化，以保长远和平。“芬兰化”源自二战后为了避免邻近强国苏联的并吞，芬兰在国际事务上顺从苏联意见，并且以自我审查方式消弭、压制国内各种反苏联的异声，以保住芬兰的主权及领土完整。苏联解体后，芬兰加入欧盟，芬兰仍奉行中立国的政治与军事路线，维持不加入北约，并与美国保持一定距离，瑞典也奉行类似的政策。俄罗斯入侵乌克兰根本上改变两国的安全环境，咸认“芬兰化”不可信也不可行。“芬兰化”代表的军政中立化政策终结之后，欧洲的战略平衡、地缘政治格局以及美欧关系都将产生突破性改变。

“芬兰化”化为灰烬之后，苦战中的乌克兰首先不会再以“芬兰化”为解决军事冲突的目标，只能坚持作战下去，直到胜负定夺为止。至于台湾，面对大陆可奉行“芬兰化”之议，理由是可减少台湾遭受武统的危险性，并且减低美国运用台湾在全球“抗中”战略布局中的关键地位。然而，“芬兰化”既已失去附丽的空间之后，“台湾芬兰化”同样化为灰烬，从此断无存在的理据。今后美中之间的战略角力、两岸关系的根本解决以至于台湾政局的演变都将受到深远影响。