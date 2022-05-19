马里乌波尔“投降”之后 战争走向会遇上转折吗？

来源：香港01

作者：叶德豪

随着亚速钢铁厂（Azovstal）守军正式得到命令向俄军投降，被俄军完全包围、几乎断绝对外联系超过两个月的马里乌波尔（Mariupol）将完全落入俄国控制。当钢铁厂最后一名兵员走出包围之后，这个乌克兰政府在2014年后失而复得的关键港口城市，将能成为从俄罗斯领土，经过顿巴斯，穿越乌克兰黑海沿岸，直达克里米亚的“陆桥”枢纽。

这道“陆桥”建立好之后，配合俄国海军在黑海的绝对优势，俄乌冲突的南部战线已然稳定了下来。俄军能借此契机扭转双方在前线争持不下的形势吗？

答案大概是否定的。由于俄国在4月中旬以来已实然控制了马里乌波尔，一度达至1万3000人的军力之中，在围攻亚速钢铁厂期间，有一半已被调动至其他战线。因此，马里乌波尔之失，并不会为俄军释放可观的人力。

目前，俄乌的战争大致可分成三路。一是南方战线。在马里乌波尔平定之后，前线已在于俄军开战之初抢先夺得的黑海港口城市赫尔松（Kherson），以及中部城市扎波罗热（Zaporizhzhia）以南的两军交烽处。

虽然俄军在黑海沿岸依然有向赫尔松和另一港口大城敖德萨（Odessa）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）发动导弹攻击和空袭，攻击该地区的交通基建，但俄军在此的主要目标似乎是要巩固在这场战争中夺得的土地，开始在前线挖掘战壕、建立防卫工事。赫尔松本月起也开始使用卢布，当地由俄方扶植的政府呼吁归俄，而这一片地区内的不同管治单位也有流出将进行独立或归俄公投的传闻。

这一道“陆桥”未来大概将以接近克里米亚的方式落入俄方控制之中。

第二路战线在于位处东北的第二大城哈尔科夫（Kharkiv）。此处是俄国开战之初即欲争夺之地，长期炮轰不断，即使在俄方宣布将战争重点转向乌东顿巴斯之后，哈尔科夫依然是俄军的攻击目标。

最近一周，乌军在哈尔科夫一线的反击颇为成功，除了将俄国火力推出了其射程能触及城市的范围之外，也愈发接近俄乌边境。由于哈尔科夫东北方约60公里已有着作为俄军其中一个陆路补给通讯干道枢纽的沃尔昌斯克（Vovchansk），如果乌军攻势持续，此一关键通道可能会受到威胁，阻碍俄军在乌东前线的补给。

而在俄乌边境交界的俄罗斯别尔哥罗德地区（Belgorod）正是连接到沃尔昌斯克的俄国后方，近个多月来都一直传出受到乌克兰攻击的消息。

第三路，也是最重要的战线，在于乌东顿巴斯地区的卢甘斯克（Lugansk）和顿涅茨克（Donetsk）两州的主要前线。当中，连接上上述沃尔昌斯克补给路线的，正是前线关键小城伊久姆（Izyum），此处在二战时曾是红军惨败纳粹德军手中的要地。目前，俄军对伊久姆守军久攻不下，已绕过该城往南进发，缓慢地逐步攻下一些小镇，希望对乌东经过八年与亲俄分离武装作战而建立好稳守阵地的乌克兰精锐部队形成包围之势。

目前，卢甘斯克全州几乎已落入俄军手中，本月初亦夺得了另一位于交通要道上的小城波帕斯纳亚（Popasna）。不过，无可否认的是，俄军的推进极其缓慢，一天大约只得一两公里。

在卢甘斯克南部的北顿涅茨克（Severodonetsk）也成为了乌方目前稳守未失的10万人城市，阻止了俄方完成其攻占卢甘斯克全境的目标——根据一位俄国在野共产党杜马议员的建议，俄方至少要对北顿涅茨克形成包围。预计此处将会是未来乌东战事的核心。

观乎上面的三路战线，南部与哈尔科夫皆属守势，而顿巴斯一线则处于双方大炮互轰的缓慢推进之中，马里乌波尔的“投降”并不会为俄方带来多少助益。

不过，马里乌波尔的失落却有可能成为俄方结果其“特别军事行动”的开端。

一方面，马里乌波尔作为极右组织亚速营的大本营，俄国可借此宣称已完成其开战“去纳粹化”的目标。事实上，此刻已有俄罗斯国家杜马议员表示要对从亚速钢铁厂送往俄控地区的亚速营乌克兰士兵进行审讯、惩处，甚至呼吁俄国重新实行死刑。

另一方面，虽然俄国在顿巴斯地区的攻势进展缓慢，但如果这个趋势不变，乌克兰方面最终也不得不接受顿巴斯失陷的事实。这将能作为俄国成功解放卢甘斯克和顿涅茨克这两个分离主义“共和国”的战功，并因而宣布呜金收兵。而马里乌波尔之失，已象征着顿涅茨克俄罗斯势力的进一步扩张。

因此，马里乌波尔的“投降”绝对可以作为战争终章的第一页。问题是，如今深得西方支持的乌克兰是否愿意重回谈判桌，以至普京是否愿意接受有可能要将以武力夺得的土地以某种方式交回乌克兰、再和平解决其主权问题的让步。