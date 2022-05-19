征召张善政，国民党奇袭了谁？

来源：美丽岛电子报

作者：单厚之

国民党中常会昨天无预警通过征召前行政院长张善政参选桃园市长，国民党中央宣称这是最好、负责任的选择，是“团结的开始”，但蓝军支持者并不买单，无论国民党中央、朱立伦和张善政的脸书，都有大量不满的声音。

过去几个月，国民党桃园市长提名吵得不可开交，前台北市议员罗智强杠上国民党中央，还以辞议员、迁户口表达破釜沉舟的决心。另一方面，在地的立委吕玉玲则以桃园504位里长有486名里长连署支持自己，展现在地的实力。而原本被认为实力最强，却没有参选意愿的立委鲁明哲，近来也传出有松动的迹象，可能会接受征召。

没有想到，国民党中央却突然抛出张善政这张牌，让所有人都措手不及。根据媒体报导，张善政是韩国瑜力荐，但国民党并没有征询地方的意见。吕玉玲就表示，从来没有人告知或讨论过张善政参选，对于这种突袭式的宣布，她不能接受。

张善政的提名决策，违背了国民党过去否定罗智强的所有说词，张善政和罗智强一样都是空降，国民党中央也没有提出任何民调或证据，可以证明张善政是最强或够强的候选人。而朱立伦还在中常会上以“不是谁想选市长，而是谁能改变这城市”暗酸罗智强。

国民党中央的作法，形同是为了避免深蓝和在地不满，所以就横柴入灶，突然提名了一个各方都不满意的人选。这样一个由上而下，没有任何沟通的决策，不仅缺乏程序的正当性和合理性，也让朱立伦口中的“团结”，变得几乎不可能。虽然党中央拉了韩国瑜来背书，希望以韩粉来对抗罗智强的深蓝支持群众，但从初步的反应来看，深蓝支持者并不买单，纷纷将炮口指向朱立伦。

蓝军对这个决策的不满，一方面来自于深蓝对罗智强的同情，但更多是对于张善政的无感。多数蓝军并不认为张善政真的是“黑马”“总统级候选人”，也不认为张善政有机会赢回桃园，一如当年的“换柱”也无法改变选情一般。所以对于这个提名，国民党的地方诸侯、立委、在地的议员，几乎没有人公开表达支持。

张善政是马英九时期的末代阁揆，因为2016年胜选的蔡英文拒绝提前“换轨”，才以“看守”之姿坐上阁揆的位置，也因为民进党完全停火，所以意外成为马英九时代支持度最高的阁揆。但短短不到三个月的阁揆任期，实在谈不上什么建树，也无法看出施政能力。

但这段资历却成为张善政后来参与政治的本钱，2018年张善政不仅担任台北市长候选人丁守中的竞选总部主委，还担任蓝军多个县市长候选人的顾问，希望借此累积自己的政治资本。 2019年韩国瑜参选总统，张善政不仅担任国政顾问团总召，最后还以无党籍的身分，成为韩国瑜的竞选搭档。而一直坚持无党籍的张善政，这一次却选择加入国民党、接受征召，显然也是认知到自己的政治行情不如前，所以降格以求。

张善政虽然有阁揆、副总统候选人的资历，但却没有相对的政治能量、个人魅力和选举能力。在2020年韩国瑜的选战中，张善政的角色相当边缘，也没有什么令人印象深刻的表现。让人不得不怀疑这样一个几乎是“选举素人”的张善政，是否有办法接地气、整合地方，打好一场直辖市长选举。

张善政的提名，直接影响国民党地方议员的选举，面对这样一个政治能量不足的母鸡，国民党议员候选人都必须要重新思考自己的竞选策略，未来到底要如何和张善政互动。在国民党气势如此弱的情况下，党中央又完全无视地方的意见，要指望议员们“小鸡扛母鸡”，显然是不切实际的。

国民党中央对张善政的提名，显然是指着眼于地方，并没有看到全局。因为无法摆平地方各势力，所以干脆空降另外一个人，把整个锅都砸了，让所有想要的人通通吃不到，就没有什么可以吵了。但这样的作法，却忽略了桃园以外的局势。

北北桃三都基本上是同一个生活圈，选举也会互相影响。虽然目前看来侯友宜的情况很稳定，但三都候选人能否互相拉抬、还是彼此拖累，对整体选战的气势，会有非常大的影响。以2018年选举为例，国民党喊出的“秃子、燕子、汉子”就同时拉抬了韩国瑜、卢秀燕、侯友宜的选情，而无法融入那个氛围的丁守中，就像个局外人，最后以些微票数落败。

从目前的情况来看，蒋万安的选情、人气一直没有起色，如今又加上张善政的不确定因素，国民党要在北北桃打整体战的可能性已经微乎其微，侯友宜的能量也不可能同时拉起北、桃两都的选情。国民党中央突袭了蓝军支持者，闪电般的赢得了党内的内战，却可能输掉北台湾的整个战场。