拜登即将首访亚太 杨洁篪王毅接连发出警告有三重目的

来源：香港01

作者：郑真

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪5月18日应约同美国总统国家安全事务助理沙利文（Jake Sullivan）通电话。

杨洁篪就中美关系提出关切，称一段时间以来，美方采取一系列干涉中国内政、损害中方利益的错误言行，中方对此坚决反对并予以有力应对。近来美方在台湾问题上的实际行动与表态大相径庭。如美方执意打“台湾牌”，“中方必将采取坚定行动维护自身主权和安全利益，我们说到做到。”

“说到做到”是一种最后通牒式警告。

此外，他还指出，任何出于一己私利损害亚太地区各国根本和长远利益的行为，都注定走不远也行不通。任何拉帮结派、搞分裂对抗的企图都不可能得逞。

值得注意的是，拜登（Joe Biden）将于5月20至24日首访亚太，分别与韩国新任总统尹锡悦、日本首相岸田文雄举行双边会议。访日期间，拜登还会与澳洲、印度与日本领导人召开四方安全对话（QUAD）的峰会。

杨洁篪上述言论间接对拜登亚太行表达了不满。

而在杨洁篪通话沙利文当天，5月18日，中国外长王毅在同日本外相林芳正举行视频会晤时，就日美涉华消极动向表明立场。

王毅指出，日方即将主办美日印澳“四边机制”峰会。令人关注和警惕的是，美国领导人还未成行，所谓日美联手对抗中国的论调就已甚嚣尘上，搞得乌烟瘴气。

王毅称，日美是同盟关系，中日则缔结有和平友好条约。日美双边合作不应挑动阵营对抗，更不应损害中方的主权、安全和发展利益。希望日方汲取历史教训，着眼地区和平稳定，务必谨慎行事，不要为他人火中取栗，不要走以邻为壑的歧途。

在亚太局势方面，王毅的言论相较于杨洁篪，更加直白，是对日本的直接警告：不要选边站队搞小动作。

在此之前，王毅5月16日同韩国新任外长朴振举行视频会晤，王毅说，“今天继续保持地区开放包容，防范新冷战风险，反对阵营对抗，关乎中韩两国的根本利益。”对于韩国，王毅的措辞较为温和，通过强调共同利益的方式表达中方的关切。

可以看出，北京对日本是疾言厉色敲打警告，对韩国好言相劝积极拉拢。对美国既表达了在台湾问题上的不能容忍，又表达了对美国亚太动作的不满。

拜登首次亚太行之际，北京就频繁出言表态，有三重目的。

一是正面打阻击战。北京近年来频繁强调要发扬斗争精神，敢于斗争、善于斗争，在危机中育新机、于变局中开新局。杨洁篪和王毅的动作体现了北京的斗争思路，面对不利局面，迎面而上。

二是北京通过直接亮明态度，发出清晰的信号，以牵制日韩等国的动作，同时影响亚太其他国家的选择。

在拜登政府加大对亚太施加影响力的同时，北京的高压言行，有利于让亚太国家三思而后行，不至于美国一拉亚太国家就倒。

亚太国家恪守中立、谨言慎行的局面不会垂手可得。中美两强对垒的局面已经非常清晰，北京的争不会悄无声息，在关键时刻表明立场是杨洁篪王毅的题中之义。

三是积极沟通有助于消除不必要的误解。

杨洁篪5月16日在《人民日报》发文提到坚决反对一些人在亚太周边地区蓄意挑动对抗、传播虚假资讯、破坏发展合作的行径。

不同体量的国家有不同的生存哲学，国际政治有阳谋也有阴谋。传播虚假资讯是手段，是一种阴谋。中国积极同各方直接沟通，无论是好消息还是坏消息，最起码能够将话摊开来谈，能让虚假资讯没有立足之地。