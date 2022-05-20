这是个不寻常的520

来源：联合报

作者：周阳山

520是总统就职之日。今年却因为疫情全面爆发关系，全台各地除了排队买快筛试剂民众外，商业区是一片萧条、门可罗雀。而医院则人满为患，医护人员更是居功厥伟、备极艰辛。

根据疫情指挥中心在5月19日的统计，单日确定病例高达9万余人，不幸往生者59人，2020年迄今，累计染疫的人数已逾百万。这是空前纪录，也是艰巨的挑战。惟愿台湾早日走出疫病的阴影，重振生机，再现天日！

就在同一时间，美国总统拜登展开他就任总统以来首次东亚之行，访问韩国和日本，并拟推动“印太经济框架”，以期联合盟友，及早遏制中国大陆的崛起。

拜登将于20日至22日访韩，祝贺新任总统尹锡悦就职，足见拜登对这位亲美派领袖的高度重视。韩美两国元首将讨论强化双方的同盟关系、以及朝鲜半岛和邻近地区的国际情势。韩方将这次峰会描述为发展韩美全面战略同盟关系的历史转折点。至于朝鲜方面，据报道，有可能会发射飞弹以示警。

接下来，拜登还将在22日至24日访问日本，会见首相岸田文雄，就美日印澳四方安全对话机制进行会谈。另外，他还将在东京会见“四方机制”的各国领导人。四方机制是在2007年启动的一项非正式联盟，以对抗中国的发展为目的。

拜登此行不会到中国大陆和亚细安各国访问。至于台湾，根据外交部本月3日的说明，目前没有相关规划，也未安排与拜登总统进行沟通对话。但大家心知肚明，东亚的情势正在发生微妙的变化。

这是一个不寻常的520！一方面，因为疫病持续的扩散与恶化，学校暂停实体授课，餐厅用膳人止步，台湾境内一片静寂，大家尽可能地减少人际交流，好让疫情及早遏止。至于对民进党政府的究责，则要等到年底大选时才见真章。

另一方面，俄乌战争的持续，却让人忧心忡忡。马立波亚速钢铁厂的战斗目前已告一段落，乌军被迫“投降”迁离，势将面临莫斯科当局的审判和制裁。到目前为止，已有500万乌克兰人流亡国外，近1000万人迁徙他乡，但俄罗斯却誓言将继续战斗，而乌克兰政府也拒绝在这样的处境下谈判。看来战争的凌虐还将持续下去，除了老百姓遭殃、军火商赚钱，没有谁是真正的赢家。

至于拜登本人，却因战争造成油价上涨和严重通膨，他的民意支持度再度下挫，已低至不足四成，为年底美国期中选举带来了浓重的阴影。除了与俄罗斯为敌外，现在他又想进一步联手印太四国，与中国大陆对抗。如此一来，美国不断恶化的经济情势，恐将雪上加霜，如果届时中俄被迫联手，则拜登的大基建计画和连任之梦，恐怕均将破灭！

对于台湾而言，警惕俄乌战争的惨烈教训，绝不作大国博弈的代理人，积极追求自身的安定、繁荣与和平，才是自保与自重之道。