“好人张善政”成了朱立伦的匕首

来源：风传媒

作者：夏珍

不知何时起，国民党主席朱立伦的字典里，落辞不少，一是蒸发了“协调”，二是报废了“沟通”，迅雷不及掩耳的在中常会通过桃园市长选举提名候选人张善政，这个不知是高招还是烂招的“奇招”，让国民党基层瞬间炸锅。

高招：罗智强只能错愕，很难公开不服

朱立伦乾纲独断，让志在参选者或是受伤或是难堪，最早透露“高层属意”、议长相挺的立委吕玉玲，数天前才拿出486名里长、29名蓝营议员支持的联署，桃园里长不过500出头，蓝营议员总数31人，这份联署不论是基于客气或真心，也算是“基层实力”的展现，不过，用处显然不大，吕玉玲怒极声明未来不排除任何可能，言下之意不无参选到底的意气，而挺她的议长邱奕胜索性拒绝出席中常会背书，直接退群；苦行桃园，既辞了台北市议员还提早完成户籍迁移的罗智强，才宣布政治献金帐户达标提前关帐，朱立伦就一刻不等的关了他参选之门，罗智强只能脸书声言“错愕、五味杂陈”，还拳拳孤忠地要支持者莫为他难过。唯二侥幸的是曾被视为可能人选的立委鲁明哲和万美玲，事态证明他们无意参选是正确又智慧的选择。

朱立伦提名张善政，不能不说是高招，第一，张善政曾任行政院长，虽然是在政权过渡的短时间，但也因此让他成为马政府时代最不受批评的阁揆，张善政搭档竞选过副总统，这个规格不可谓不高，让国民党终于有一人，可以打破权力框架愿意高位低选。

第二，张善政既是马英九前总统的院长，又是韩国瑜竞选总统的副手，党内对提名不满的人大概也不至于冲着他撒气，包括苦求初选而不可得的罗智强，再怎么不服也不会说大他十七岁的“长辈”张善政是不如他的候选人。罗智强尽管错愕，但早在五月初即已感叹，“结局可能已经写好，不会是顺心如意的结局”，就走到最后国民党开牌的那一刻；他错愕的应该是未经协调甚至没有沟通就打出的这张牌。朱立伦能找到张善政成为他手上解罗智强之套的匕首，权力段数之高的确让人侧目。

烂招：拒退罗的理由完全适用张，打脸自己

然而，此招高明处却也正是最大的弱点。第一，朱立伦拒绝罗智强参选的理由：不是在地人、基层（议员）说他很弱，这两个理由套在农舍在花莲、办公室在台北的张善政身上完全适用，尽管曾在宏碁渴望园区工作过12年，这也是张的职业生涯的四分之一强三分之一弱，朱立伦用提名直接打脸自己，证明上述理由只是托词，很难不让人揣测罗智强是哪里得罪朱立伦了？

第二，朱立伦提名前只告知了马英九和韩国瑜，两位“前人气王”除了祝福，既难插口遑论插手，基层议长到可能或志在参选者都在状况外，举党错愕不是问题，如何摆平错愕才是难题，罗智强可以苦行桃园争取在地支持，张善政要花的力气不会比罗智强更少，而张善政参选可能遭遇的基层阻力，于朱立伦而言，就是比罗智强还难搞的大砖头，罗智强参选，砖头得自己搬，张善政参选，砖头那得朱立伦搬。

第三，朱立伦始终疏忽程序的重要性，未经协调直接拒绝罗智强引发争议，未经沟通直接征召张善政，是把争议甩锅给了张善政，大大减损张善政应得到的祝福；吕玉玲拚不出民调改拚基层连署，罗智强拚出民调但来不及出手，党中央却拿不出张善政足以服众的民调数字，更没有基层连署，当然是遗憾，甚至还有一道巨大的裂痕亟待修补。这个遗憾，得靠张善政和朱立伦费更大力气弥补。

无视程序正义，减损张善政应得到的祝福

第四，朱立伦仿效蔡英文“没收初选”的争议，不是一天两天，桃园在没有初选承诺的情况下，选将各自努力也已经一个多月，朱立伦无视争议迳行征召，而张善政竟连民调数字都无的情况下同意被征召，显示两人都轻忽了程序不正义的后座力，放大了自己的权力渴望，选举谋略却大大不足，遑论政治智慧。

朱立伦说他比谁都更想桃园赢，此话不假，毕竟老县长若输了桃园，里子面子都说不过去，他以国门需要国际观的市长为由强调，面对桃园市长的提名，我们心中只有一个标准：“谁可以让桃园更好？”不必争辩这个标准是否意指其他得不到初选公平竞争的人选，不能让桃园更好？或者和早前声言的不要空降是否矛盾？重点在他心目中的理想人选，到底能赢不能赢？罗智强用一个月时间拚出民调支持度，张善政至少得在民进党提名人选确定前，证明自己能得到桃园民意的足够支持。

选举优劣势是动态的，在高雄还看不到奇兵之际，桃园成为朱立伦逆转局面的棋眼，如果提名张善政是“突袭”，震荡的或许不只是国民党人，提名未定的民进党，或许在既有人选立委郑运鹏或前立委郑宝清之外，还是得重新思考“（更）重量级”参选人的可能，比方光环落漆不少的防疫指挥官陈时中等，朱立伦想“打造不一样的桃园，不一样的国民党”，成败当然也得看民进党是否还是“一样的民进党”？

对国民党而言，“想赢”不能只是朱立伦的个人意志，蒸发协调、报废沟通，绝对创造不出“团结的开始”，团结也不能是表面的不争，暗地里的倒戈，前者不难处理，后者却可能不到投票都见不到真章。“好人张善政”成了朱立伦手中拆解桃园提名乱局的匕首，不过，这付匕首最后插向对手还是自己的心脏？谁都说不准，朱立伦三番两次创造自毁格局，可惜了这次配合演出张善政，第一步就如此艰难。

