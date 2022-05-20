来源：中时新闻网

作者：王鸣中

台湾军方一直有爱民助民的传统，早年在农忙时的助割，以及在各类防洪抗险的灾害中，都能及时投入大量兵力，以高度的效率及纪律执行救灾，不但能赢得的民众的高度赞扬，各级长官也能因此获得奖励，所以出去助割、协助地方建设的重要性一度超越战训本务，直到于豪章上将接任陆军总司令时才将此风气扭转过来。

过去因为是征兵制人力资源充沛，派出部分兵力去救灾也无可厚非，近20年来，台湾各种新型灾害层出不穷，每当政府无力应付时，总是请求台湾军方协助。从口蹄疫去扑杀猪只，禽流感去杀鸡鸭，工兵部队汛期前要去各大河川疏浚，有疫情就要化学兵要去清消，每到台风来临前还要派昂贵的两栖登陆车去超前部署，更别说九二一地震或八八风灾这种全台性的灾情，所派出的大兵力了。

台湾军方救灾已成为日常工作之一，还要编列国防预算去买救灾装备，现在已经不是60万大军时代，每一个士兵都是珍贵的人力资源，它们的任务是勤练战技，保卫台湾安全，如今要他们放下本务工作，去支援各项灾害防救，实在有点本末倒置。

以这次疫情为例，初期的化学兵日以继夜的清消作业，然后派兵去包装口罩，现在又要支援包装快筛试剂以及接听防疫电话，将高端的人力去做这些可以雇工的事，实在浪费。现在又到了年度演训的高峰期，而且台湾军方确诊的人数也不少，还要派出大量的人力去支援包装、接电话，长年缺员的台湾军方早已捉襟见肘，当然防疫指挥中心有它的考量，台湾军方也愿意共体时艰，但是蔡总统说：“她是台军最大的靠山”，如今台湾军方蜡烛两头烧，到底谁才是谁的靠山？