不顾百万人确诊 台政府拼选举“随人顾性命”

来源：台湾《联合报》社论

520前夕全台确诊人数破百万，当天总统蔡英文在苗栗白沙屯拱天宫为妈祖的“粉红超跑”净轿，并呼吁大家不必为疫情过度紧张。白沙妈起驾，蔡英文和副总统赖清德双双亲往送驾，非关信仰虔诚，而是想拉抬白沙妈的霸主地位，以取代亲蓝的镇澜宫大甲妈。疫情正迈向洪峰，社会弥漫不安，政府不仅快速松绑防疫规范，还催动九万人进香；为了选举与政治而轻忽疫情，十分可议。

台湾近期单日确诊数经常跃居全球之冠，外媒多次示警，直指台湾并未超前部署；美国更两度提升台湾的旅游警戒，至“高风险”等级。执政者却仍一味强调九成九的轻症，无视中重症及死亡人数正快速增加，难道想要重蹈去年五月防疫失利的覆辙？近日，民进党还意图宣传“染疫可提升免疫力”，却不想想政府为染疫民众做了什么安排，导致不时有民众死于快筛站前。满脑子政治与宣传的政府，都不必考虑人命吗？

蔡政府处理这波疫情，可谓既不用心、又不用力，几乎是眼睁睁看着疫情恶化，然后就干脆撒手让它扩散。政府的资源根本尚未下放到地方和医疗院所，指挥中心即一再调整政策，甚至连行政院与卫福部的说法都不一致，流程繁复、术语多端，地方政府和社会大众皆无所适从。短短三周，隔离从“十加七”改为“三加四”，再放宽到“零加七”，整个松绑决策只见政治考量，却未思考医疗负担及社会成本，乃至人命损失。

要解封国境、回归正常生活，就得设法与病毒找到共存之道，这个前提无可厚非。关键在，政府的作为必须衡量社会的承受度，更重要的是，政府的部署能力是否和它的决策脚步同步并行。人们看到的现实是，中央的决策往往落在地方政府的执行建议之后，连快筛试剂及治疗药物都无法充分供应给需要的民众；然而，政府却为了减轻保险业者“保单之乱”的隔离给付，干脆一举松绑为“零加七”。这种做法，不少专家学者认为可能加速推进确诊潮；连高雄市长陈其迈都承认，少了三天居隔，可能有十三％的阴转阳，具相当风险。

对于指挥中心部署与决策“脱节”的问题，政府的应对之道，仍只有“宣传”一招，不断动员侧翼洗风向，散布“早染疫早享受”的谬论，宣称染疫对小孩是“天然疫苗”，会产生超级抗体云云。且看，短短半月全台已有三名幼童死于确诊，那些一味宣传染疫“免惊”的专家，不惭愧吗？除此之外，近期以来不断有网军哏图带风向，讥嘲排队领快筛的民众是“快筛乞丐”，讽刺不堪负荷而求救的医护是“巨婴”。在单日确诊量已接近十万之际，绿营网军这些冷言酸语，岂非在荼毒台湾社会的人性？

在澳洲，六十岁以上长者及十八岁以下儿童，Omicron引发的死亡率已接近Delta的两倍。这正是台湾走向与病毒共存时最沉重的风险，偏偏蔡政府刻意漠视，让民众松懈。这个套路，和开放莱猪福食如出一辙，表面上宣称有科学依据，使用的却是选择性的数字，故意隐瞒风险；美其名人民有“选择权”，其实“国家”已剔除相关选项。

有政治挂帅的民进党，当然就有“疫情当选情”操盘的蔡政府。指挥中心对双北市长不假辞色的指斥，对资源分配的“重南轻北”，防疫措施的忽宽忽紧，无不充满政治算计。而疫情正值洪峰，总统副总统还意图利用政治操弄宗教，将白沙妈染“绿”，都是难以想像的心机。蔡政府机关算尽，就不怕到头来“举国皆输”？