衰退警告信号频闪 美国经济开始出现裂痕

来源：彭博社

已故诺贝尔经济学奖得主保罗·萨缪尔森曾经打趣道，华尔街预测到了过去五次经济衰退中的九次。但这一次，股市可能是对的。

数十年来最高的通胀和急剧攀升的利率，增加了经济下滑的风险。重压之下，美国经济正开始显示出紧张的迹象。

投资者明察秋毫。随着沃尔玛和Target Corp.等零售商的黯淡盈利加剧了担忧，本周股市大跌。而且这种趋势可能给总统拜登带来麻烦，在11月的中期选举越来越近的情况下，他的民主党在国会中的微弱多数地位岌岌可危。

迫于汽油和食品价格上涨的压力，美国家庭正在举借创纪录的债务以帮助维持生计。抵押贷款利率上升，让房屋建筑商的前景变得更加黯淡。小企业也面临着成本升、招人难、留人难的困境。

“我不认为目前经济可以实现完全良性的软着陆，”美国银行全球经济研究负责人Ethan Harris表示。“经济不是疲软就是衰退。”

华尔街经济学家正在下调增长预测，以应对抗通胀状态下的美联储导致的金融环境收紧。过去六个月里，股市下跌，利率上升，美元走强。

“令人不安的”概率

大多数经济学家认为，经济有足够的动能，加上疫情期间的储蓄帮助释放汽车、住房和旅游方面被压抑的需求，能够让经济有惊无险撑过今年年底。问题在于明年和以后，他们看到更大的危险。即便如此，市场普遍的看法是放缓而非滑坡。

在5月18日的一份报告中，摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示，随着美联储的加息使需求降温，他预计经济增速将从今年下半年的2.4%降至2023年下半年的1%。高盛集团经济学家Jan Hatzius等人过去一周也下调了他们的展望。

但越来越多的分析师警告说，情况可能变得更糟。

“我们认为未来12个月内经济开始下滑的概率是三分之一，未来24个月内出现经济衰退的概率令人不安地接近五成，”Moody’s Analytics首席经济学家Mark Zandi在5月16日的报告中表示。

这很大程度上取决于通胀和美联储。如果通胀率继续远高于美联储2%的目标（现在高出3倍多），那么决策者可能会感觉不得不采取强力行动来压低通胀，从而使经济陷入衰退。

美联储本月早些时候加息50个基点，主席杰罗姆·鲍威尔表示将在6月和7月的会议上采取类似规模的行动。

他在5月17日首次承认，央行收紧政策可能导致更高的失业率，但他认为这不一定会带来沉重打击。“如果失业率上升几个点，劳动力市场仍然相当强劲，”鲍威尔在《华尔街日报》的一个活动上说。

房地产前线

鲍威尔还承认，美联储能否实现软着陆，可能取决于其无法控制的事件。俄罗斯入侵乌克兰正在推高食品和能源价格，并对全球经济增长造成冲击。中国严格的动态清零政策正在困扰这个全球第二大经济体，并进一步扰乱供应链。

历史不在美联储这边。回顾1950年以来的15个美联储紧缩周期，彭博经济研究首席美国经济学家Anna Wong得出的结论是，“美联储将面临避免经济下滑的巨大压力，而且可能需要启动比当前市场预期更陡峭的加息周期。”

房地产市场率先受到美联储加息缓增长的冲击。自去年年底以来，抵押贷款利率已上升超过两个百分点，是大约40年来的最快上涨。

“房地产引领经济周期，而房地产正在放缓，”全国住宅建筑商协会主席Jerry Konter说。此前，该协会发布的住宅建筑商信心指数连续五个月下跌，降至2020年6月以来的最低水平。

房利美首席经济学家Doug Duncan表示，由于美联储加息的影响，他预计经济将在明年下半年陷入温和衰退。他预计2023年失业率将从目前的3.6%上升至4.4%。