张善政、黄健庭道歉了，朱立伦呢？

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

国民党主席朱立伦“突袭”提名行政院前院长张善政参选桃园市长，仿佛打开“潘朵拉的盒子”，希望还没现身，各种谩骂和不满已先飞奔而出。国民党还没突袭到对手，自家人已先遍体鳞伤，还被蓝营基层大骂“好好鲎刣甲屎流（编按：把好事弄得一团糟）”。

风波延烧多日，国民党秘书长黄健庭率先道歉说，即使党的做法是基于全盘考量而必须为之，但在过程上确有不尽周延之处，他代表党中央向桃园市党部主委邱奕胜，以及立委吕玉玲和前议员罗智强道歉。他也喊话说，张善政是非常优秀的人选，也会是桃园最好的市长，盼望党内同志能彼此体谅、以大局为重，团结一致打赢选战。

就在黄健庭道歉不到4个小时后，张善政也跟进在面簿道歉。张善政说，此次接受国民党征召竞选桃园市长，不料引起地方人士反弹，让原本期待的一桩美事蒙上乌云；诚挚地向所有桃园乡亲，还有全国关心桃园、关心他的朋友道歉，尤其是对桃园贡献诸多的邱奕胜、吕玉玲与罗智强，更要说声“是我疏忽了，对不起！”

黄健庭、张善政都点名三位党内同志道歉，看起来是有志一同。张善政才拜会地方大老，桃园市党部前主委杨敏盛建议要“负荆请罪”，张善政确实有听进“忠言逆耳”，但“大局为重”能不能让桃园蓝军归队，或至少“含泪投票”，目前看起来还很艰难。不过，谦卑面对党内不满是目前最好的解药，虽然未必药到病除，至少是踏出治疗的第一步。

国民党桃园市议员詹江村日前在面簿发文，明著骂民进党主席蔡英文“独裁、扼杀地方人才、手法粗糙”，呼吁年底选举大家一起去郊游，但因文章反串意味浓厚，网友心知肚明，这是暗地对朱立伦的“高级酸”。一位党内大老也以不点名方式表示，明知地方会炸锅还硬要提名的人，应该出面说明吧！

张善政一出线，民进党还没捡到枪，国民党内已先自爆，把原本的好牌打成鬼牌，如果“党内高层”仍自我感觉良好，这种能力确实异于常人。

张善政、黄健庭都出面道歉了，全党还再等一个人，这个“伦”应该出面好好说明了。