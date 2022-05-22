中国全力抢救经济 政策调整出现转机

来源：明报

明报社评

上周出炉的4月份中国经济数据，从工业增加值，到服务业生产指数，再到社会消费品零售总额，全部明显下降，反映Omicron新疫情的冲击，及大陆前段时间个别产业政策用力过度，造成的负面效应，加上外围经济环境影响，多重因素重叠，令经济出现全面颓势。中央对此高度重视，国务院已多次开会部署应对，调整政策，力保中小企业及就业，央行亦大手笔减息，放松房地产信贷管控，发出宽松货币政策的明确信号，大陆疫情近日亦见缓和，各地封控措施陆续解除，经济状况有望在“五穷六绝”后迎来“七翻身”。

4月的各项经济数据鲜有亮点，反映问题严峻，以美元计价的出口货值按年仅增3.9%，较3月的14.7%，大幅回落，为近两年来最低。原本就委靡不振的消费，再跌11%，从服装、化妆品、金银珠宝，到汽车、家俬、通讯器材，跌幅都达两至三成。

4月数据全降形势严峻

币策总量调整就业优先

这波经济下滑，最直接原因是疫情冲击，3月至今，Omicron病毒席卷几乎所有省市区，经济重镇上海、北京、深圳迭受袭扰，尤以上海封城逾月受创最重，经济活动近乎全面停摆。同时，经济滞胀导致外需下滑，越南、墨西哥等新兴经济体分薄出口市场，恶化了中国出口环境。此外，大陆部分产业监管政策，力度过大，加剧了经济下滑，如打压房地产行业，令4月房地产投资增速降至近10年最低点，商品房销售面积按年跌40%，住宅销售额跌32.2%，新增个人住房贷款罕见地减少605亿元（人民币，下同），是有史以来首度负增长。

经济危局已引起当局重视，并推出多项应对措施，如多地松绑房地产限购，央行亦降低首套房按揭利率下限，上周五更将5年期以上贷款市场报价利率（LPR）降低0.15厘，被解读为货币政策开始由结构调整转向总量调整；随疫情缓解，防疫政策亦有微调，由“不惜一切代价”、“压倒一切”的任务，改为“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的并举路线；全年计划退税减税2.5万亿元，其中针对中小微企的增值税留抵退税1.5万亿元，4月内已有8015亿元增值税款退至纳税人户口。

中央的危机感，还涉及失业率上升对社会稳定的潜在影响。4月城镇调查失业率6.1%，较上月升0.3个百分点。今年大陆将有1076万大学生毕业，为史上最多，就业压力陡增。国务院总理李克强上周在“稳增长稳市场主体保就业”座谈会上，强调就业优先，是他一个月内第五次谈就业问题。李克强还表示，去年中央经济工作会议和今年《政府工作报告》确定的政策，“上半年基本实施完毕”，鼓励各地区要“挖掘政策潜力，看得准的新举措能用尽用，5月份能出尽出”。这番话意味，中央的政策工具已经出尽，下一步希望地方政府各师各法，探索稳经济的新举措。

一些用力过猛的产业政策亦有调整，全国政协上周召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，副总理刘鹤在会上表示，“支持平台经济、民营经济持续健康发展，支持数字企业在国内外资本市场上市”。这是在蚂蚁集团上市被叫停、滴滴出行被要求在美退市之后，高层对互联网平台行业发出的最正面信号，被称为互联网企业“迎来新的春天”。

互联网行业迎新春天

防美国当局仍留一手

尽管官方强调中国经济“长期向好的基本面没有改变”，但大陆经济学界对经济下行的判断却较为悲观，在“2022清华五道口首席经济学家论坛”上，有经济学家就呼吁“不计一切代价挽救经济”。有观点认为“是时候财政发力”，建议重推类似2020年的“抗疫特别国债”，直接补贴中小微企业；亦有建议仿效国外，直接派钱或用消费券刺激经济。惟李克强明言，“我们一直坚持不搞大水漫灌，即使2020年疫情冲击最严重时也没超发货币，应对新挑战仍有政策空间”。

当局对刺激经济举措不敢去得太尽，恐怕与对外围政经形势的谨慎评估有关。去年以来，全球产业链出现“近岸外包”（Nearshore outsourcing）取代“离岸外包”（Offshore outsourcing）趋势，对中国外贸的影响已渐显现；近期美国及盟友更鼓吹“友岸（friend-shoring）外包”，以降低对中、俄等国的产业链依赖。拜登这次访问日韩，据报就将宣布排除中国的“印太经济框架”（IPEF）启动。中美关系近期看似波澜不兴，其实暗涌未息。中央外事办公室主任杨洁篪，日前严词警告，美方若执意打“台湾牌”，“必将把局势引向危险境地”。从现在起到11月美国中期选举之前，中美关系处于高危期，因此，北京在稳经济时留有一手，或为应对更坏的情况。