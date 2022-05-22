澳洲变天 对华政策会有变化吗？

来源：明报

澳洲大选昨天（21日）举行，在野工党赢得最少73个议席，距离取得国会众议院多数控制权只差三席，将时隔9年再次上台，现任党魁阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）将成为下任总理，现任总理、自由党的莫里森已承认落败。阿尔巴尼斯昨晚胜选后表示，选民表达改变意愿，他希望能团结国家，寻求民众共同目标。小政党与独立候选人异军突起，被指促成执政自由党—国家党联盟（简称：联盟党）莫里森政府挫败的原因之一。另外，有分析指，工党对华政策并不会有本质差别。

虽然选前最后民调显示在野澳洲工党些微领先，并在独立及小党候选人支持度在冲刺阶段冒起下优势收窄，但截至本港时间昨晚深夜，《澳洲人报》（The Australian）发布指，澳洲工党（ALP）在国会众议院151个议席中已取得73席，大幅领先联盟党的53席，虽然距离取得过半控制权尚缺3席，但将可与其他政党或独立议员组成执政联盟。

阿尔巴尼斯昨晚在工党祝捷会上表示，澳洲人投票表达改变意愿，他希望上台后能团结国家：“我认为人们应当走在一起，寻求我们的共同利益，并以共同目的作展望。我认为人们已受够分裂局面，他们希望一起成为一个国家，而我的目标是领导它。”他又表示， 其政府人员将会在周一宣誓就任，他亦会代表澳洲，在翌日飞往日本出席四方安全对话（QUAD）。

莫里森将辞任自由党党魁

寻求连任失败的莫里森（Scott Morrison）说：“我今晚已经跟在野领袖、未来的总理阿尔巴尼斯谈话，恭贺他胜选。”莫里森形容这是保守派政府“艰难的一晚”，又认为澳洲“正经历巨变”，指国家弥补创伤和向前迈进至为重要。他又透露自己将辞任自由党党魁。

绿党夺最少四席 财长下马

澳洲市场调查公司Roy Morgan此前预测对两大党的直接支持度自1906年以来首次跌至40%以下，反映对其他小政党和独立候选人的支持急增。左翼澳洲绿党（Australian Greens）取得最少四席，右翼的澳洲联合党（UAP）则因在冠病封城中主张“自由”而获得一定支持。此外，墨尔本、悉尼和珀斯等大城市的富裕市郊有所谓“蓝绿色”（teal）的亲商界和主张环保独立候选人冒起，亦影响选情，其中儿童神经学家瑞安（Monique Ryan）成功在维多利亚省库扬（Kooyong）选区，夺下财长弗吕登贝格（Josh Frydenberg）的议席。

分析指工党对华政策没本质上差别

外界关注澳洲变天后堪培拉与北京的冰冷关系会否有变。工党被指在选举中刻意利用模糊措词表述对华立场，以争取华裔选民支持，莫里森此前一直将工党及阿尔巴尼斯塑造成“亲中”，2月时更曾指控工党众议院副领袖马勒斯为外国势力傀儡的“满洲候选人”。澳洲智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）民意与外交政策研项目主任康思敏（Natasha Kassam）表示，工党目前展现出其对华政策较此前只会有语气上的分别：该党指摘莫里森政府以分裂性话语展示对中国强硬，又称对方利用塑造与华敌对谋取国内政治利益。外界普遍分析认为，工党与联盟党的对华政策没有本质上差别。工党此前曾批评中国与所罗门群岛达成安全协议，是自二战以来“澳洲最失败的太平洋外交政策”。