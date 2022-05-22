制造仇恨的其实都是掌握权力的人

来源：中时电子报

作者：汪志雄

最近美国发生了两起大规模的枪杀案，一在纽约，一在加州。先有一个白人种族主义者跑到水牛城黑人区的超市持枪滥射，造成10死三伤。后又另有一台裔移民跑到加州橘县一所台湾长老教会，开枪造成了一死五伤的惨剧。

根据警方的初步调查，这两起枪击事件背后的动机都跟“仇恨”有关。前者是美国积弊已久的种族歧视，后者是台湾近年来不断被挑拨的统独之争。

这两起事件，都反映出一个事实：不论在美国或台湾，社会的对立与冲突，在特朗普与蔡英文上任以后都快速的升高与加剧。前者是以“白人优先”的口号撕裂不同肤色的群族，后者是以“抗中保台”的芒果干分裂不同立场的民众。它们在本质上，都是靠着“贩卖仇恨”藉以凝固与扩大自己的基本盘，其目的就是为了要赢得选举。这种病态的民主，正印证了仇恨是最好的动员，“当你无法让选民喜欢你的时候，便尽量让选民去讨厌你的对手”。不论是特朗普或是蔡英文都深诣其道，以致于二人最后虽然都赢得了选举，却撕裂了社会。

而西方民主政治的设计，每隔几年就要重新选举一次。当掌握权力的那一方为了继续执政，如果任内没有好的政绩，往往就会持续、变本加厉地贩卖仇恨、制造对立，冀望借着民粹式的热情与信念，犹如宗教般地洗脑动员他们的选民，让支持者将选举“圣战化”。这种仇恨催化到了一个地步，就会变成“非我族类，其心必异”的信仰，进而给了一些极端的激进主义者“人人得以诛之”的合理化的借口与殉道者的勇气。因此，在枪支泛滥的美国，如果政客们不停止煽动，这种受仇恨驱动的大规模的枪伤悲剧，只会不断地发生。

那么解决之道在哪里呢？我们无法寄望一个掌握权力的人能够有一天突然醒悟，去实践“民为贵，社稷次之，君为轻”的乌托邦民主，因此“制衡的力量”与“选民的觉醒”是唯一的解决之道。如果我们还相信民主制度是一个最好的政治体制，那么我们应该要反省，如果因为你的沉默与纵容，造成了一个无可制衡的政府，这是国家之幸还是不幸呢？如果一切反对的声音，都被打成是掌权者所认定的价值的背叛者，这是民主之幸还是不幸呢？如果你无法接受自己的想法可能是错的，那么民主的意义何在呢？如果你拒绝尊重、理解别人为何会有跟你不同的想法，那么民主的真谛到底是什么呢？

仇恨是一种病毒，永远没有解药，但是善良可以搭桥，让我们一起渡河。选举不是一场圣战，你同文同种的血肉之亲不是你的敌人，要记住你是一个手握选票的选民，不是一个持枪的战士。

作者为美国伊利诺伊芝加哥大学教授