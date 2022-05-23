美国布局亚洲振声威 抑制中国短期难奏效

香港《明报》社评

正在首访亚洲的美国总统拜登，计划今天与日本首相岸田文雄共同宣布，正式推出“印太经济框架”，这个旨在加强美国在区内经济影响力的经贸安排，被认为是与“四国对话”政治联盟，以及美英澳AUKUS准军事联盟，是针对中国的“三箭齐发”。美国全方位抑制中国的战略方针，拜登上任后有增无减，但始终仍然没有超出既围堵又交往的“堵交政策”（congagement）范式，而美国要达到抑制中国的目标，也非十拿九稳。

经济框架美国制定高标准 市场准入无优惠也无油水

美国前任总统特朗普2017年上台即宣布，退出奥巴马总统筹划多年的跨太平洋贸易伙伴关系（TPP），其间包括中国等15国参与的“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）2020年生效，中国跟亚太地区的经贸关系不断提升，中国保持连续13年是亚细安的第一大贸易伙伴，过去两年，亚细安一跃而成中国第一大贸易伙伴，超越曾经占此位置的美国和欧盟。美国不得不谋划计策，在亚太地区经济影响力重振雄风。

拜登去年10月提出的“印太经济框架”，的确有新意。它旨在四个方面将“愿者上钓”的国家囊括于框架内，分别是为数码经济制定规则、保证供应链安全与弹性、支撑石化能源过渡到清洁能源，以及投资高标准的基建。“框架”与传统自由贸易协定的做法不同，最大的分别是不以互免关税为目标，而且是自由参与其中一项，甚至是大项下的子项，或者全部参与。

这个“框架”跟美国的印太战略一脉相承，而且是拜登政府提出“规则为本秩序”的蓝本，所谓规则为本，就是由美国主导制定规则，参与国家遵循以美国规则为圭臬的秩序。美国作为全球第一大经济体，而且在多个国际财经贸易机构占有主导地位，跟着美国可以分得油水，特别是日本和韩国，在多个经贸领域跟中国有竞争关系，而且需要依赖美国的安全保障，自然是这个“框架”的积极分子。

美国另起炉灶搞亚太经济框架，是否能够跟CPTPP（跨太平洋伙伴全面进展协定）或者RCEP分庭抗礼，不妨拭目观之，但必须要看到一点，美国的企图与参与国的盘算未必一致。美国白宫安全顾问沙利文就亚太战略日前表示，拜登要向亚洲表明，在俄罗斯发起乌克兰战争后，美国可以立即领导自由世界对应，同时也能够在与亚太地区交往中，展示美国有效和有原则的领导力。然而，美国意图成为规矩制定者，但不承诺参与国对进入美国市场有优惠，并且要遵照有关劳工、环保、隐私权等等高标准，何来油水？最大的顾忌是，这个“框架”毋须国会批准，其法定地位如何？拜登两年后不能或者不想连任，“框架”有可能随风而去。

相信“框架”还是能够发起的，因为一些国家必须顺从美国，但也需要看到，这些积极参与的国家，同时也是CPTPP和RCEP的成员国，多参加一个“框架”未必无益，起码可以“套戥”。制定高标准牵连甚广，谈判必定旷日持久，美国希望以此制衡中国在亚太地区内的经济影响力，即使可以成功，也非三五年之间的事情。

拜登中期选举压力大 访亚洲希望名利双收

拜登此次亚洲之旅，还会进行四方对话第二次线下会议，印度总理莫迪以及澳洲新出炉总理阿尔巴尼斯也会到日本赴会。美国的印太战略，没有印度的积极参与，就没有了“印”的因素，印度跟中国关系有所变化的原因，以及对中国的诉求，跟美、日、澳不尽相同，是否会跟着美国的指挥棒起舞，值得观察。澳洲两党共识皆对中国有所嫉恨，成因复杂，但新上任总理阿尔巴尼斯，是否会借政党轮替的机会，在经贸方面谋求跟中国缓和关系，也值得观察。所以，四方对话这次会议后，共同声明的措辞如何，以及今后是否会有成员国阳奉阴违，也不能不存疑。

拜登此行，当然是希望政治、经济上名利双收，韩国三星集团与现代车企，承诺到美国投资设厂，并且答应拜登呼吁聘请工会工人，这些都是给拜登卖人情，让民主党在即将来临的中期选举有筹码。但拜登连板门店非军事区也不敢去，令人怀疑是否也会令到新任总理尹锡悦有所不快，从而降低依仗美国的决心，况且尹锡悦在大选中赢对手少于一个百分点，完全“弃中悦美”的做法，也不敢过于造次。

美国的亚太战略以抑制中国为目的，昭然若揭，但却反覆声明，所有政策并非针对中国。意思十分明显，既要围堵中国，但仍需要继续跟中国交往，即沿用“斗而不破”的传统方针，四国对话以及新推出“框架”，只是在天平上向围堵一方加点砝码，还不至于放弃交往，至于种种措施能否奏效，还有待考验，因此，此次拜登亚洲之旅，对中美关系的影响，只是突出了方向，但没有实质的改变。

