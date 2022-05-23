澳洲政坛虽变天 与华关系难改善

香港《星岛日报》社论

澳洲大选结束，执政保守派联盟莫里森政府失利，在野工党领袖阿尔巴尼斯担任新总理。由于莫里森任内刻意与中国为敌，令中澳关系变得极差，外界期望工党上台，可改善中澳关系。然而，在澳洲民情愈来愈反华、美国尽力拉拢澳洲扮演反华急先锋，以及阿尔巴尼斯个人民望不高下，工党新政府首务是集中精力处理通胀民生和环保议题，对华关系很大可能依循亲美疏华路线，中澳关系改善幅度有限。

澳洲前天举行大选，在野工党击败自由党和国家党组成的执政保守派联盟，工党党魁阿尔巴尼斯将取代莫里森成为总理。外界关注新政府的对华政策，因莫里森自2018年当上总理后，全方位推动敌视中国政策，包括军事上与美、英组织三国同盟，建设核潜艇和高超音速武器，以图威慑中国；政治上，指责中国间谍渗透澳洲政坛、学界和传媒，订立针对中国的境外势力干预法，并搜查中国驻澳记者等；多角度攻击中国声誉，指责中国侵犯新疆人权、破坏香港和台湾民主、干扰南中国海和平，又带头呼吁国际调查冠病在中国的起源；经济上，禁止华为参与澳洲5G网络建设，阻挠逾10项中国在澳洲的基建、农业投资，禁止维多利亚省履行与中国签订的一带一路协议等。

莫里森在选举中也大打中国牌，批评工党对华态度软弱。说工党“亲华”并无实据，工党政府上台后也受重重掣肘，难大力推动改善与华关系的政策。

莫里森政府煽动 反华民情高涨

其一，工党难逆高涨的澳洲反华民情。经过莫里森政府四年来的煽动，澳洲民情对中国已满怀敌意，澳洲民调显示，国民对中国的反感自2018年后不断上升，到去年首次有超过半数、即六成三受访者视中国为安全威胁，较前年急增22个百分点，视中国为经济伙伴的，则由前年的五成半，大跌至去年的三成四。

阿尔巴尼斯在选举辩论时对华也展示强硬态度，指中澳关系转差因中国变了，而非澳洲变了，并强调澳洲有权为自己价值发声。澳洲传媒也认为，他对中国态度与莫里森差别不大，只是用词及态度较克制而已。

其二，地缘政治令工党难亲中。美国总统拜登军事围堵中国的政策，较诸前任特朗普有过之而无不及，并积极培养澳洲成为制衡中国的重要军事基地，去年促成美英澳三国同盟，助澳洲增购核潜艇和超高音速武器，工党对此也一直支持。况且，工党与拜登的民主党同为偏左的进步主义政党，在价值观上很多共同立场，有利拜登强化与澳洲新政府关系。

此外，中国正积极拓展与太平洋群岛友谊，上月与邻近澳洲的所罗门群岛签署安全协议，又据报正与另一岛国基里巴斯商讨类似协议，对此澳洲质疑中国入侵其后院，损害国家安全，令两国关系添阴影。

先争取民望 亲美疏华路线或不变

其三，阿尔巴尼斯个人民望不高，难推外交大动作。这一次澳洲大选被嘲为要在两个烂苹果中选一个，皆因莫里森被澳洲政界私下指为骗子，法国总统又斥他说谎，在采购冠病疫苗、处理政府官员多宗性侵案和压抑通胀上，又表现不力，其民意支持度已跌至负14个百分点，然而阿尔巴尼斯显得更不济，因有民调显示，只有三成六人认为他是较理想总理人选，较莫里森的四成还低，加上民众对阿尔巴尼斯不熟识，且他在首场选举辩论时，竟答不出失业率和贷款利率是多少，令人质疑他是否已有执政准备。

阿尔巴尼斯上任后势必专注打击通胀和环保，先争取民望，改善中澳关系非其重点，且在中美对抗的国际大气候、澳洲反华民情高涨的小气候，他也难有大作为，若他能以理性务实，而非敌视态度处理中澳关系，对中国已属好消息。