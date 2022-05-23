台美军售波澜迭起 台湾急沟通走向

来源：台湾《中国时报》

作者：吕昭隆

军售是台美关系的关键指标，向来稳定，台湾买什么武器，美方要卖什么装备，都是双方先谈好，再建案编国防预算；然而，这个平顺的运作模式，最近起了重大变化，波澜迭起。据透露，台美年度例行的蒙特瑞会议，今年可能提前于6月举行，台湾急于和美方面对面沟通军售走向。

据了解，美方接连以不符合“不对称作战”为由，拒售M109A6自走炮，反潜直升机与E-2D空中预警机，涵盖陆海空军规划的建案，军方内部颇有议论，认为台美军售政策有必要好好坐下来谈。国防部长邱国正也曾公开说，哪有地方建军是照着外国人说的做。

可靠消息指出，蔡英文总统对国安会与美方的军售沟通协商，也有微词，认为过于让步。

台美双方去年针对防卫作战需求，共同完成“不对称作战”原则之定义，所谓不对称作战，是指作战型态与方式，在于打乱敌方作战的节奏与速战速决企图，非个别武器装备选项；军方官员指出，既是无关武器选项，而且是刚谈定的，为何美方会拒售台湾军方建案的武器，这需要美台国安高层在会谈中厘清。

至于美台商会日前致函美国务院谈军售，形同美军火厂商向拜登政府呛声，杠上美国安会与国务院，对于美台商会的动作，军中有两种解读，有人认为美台商会等于替台湾军方出了一口气；但也有人认为，拜登政府不同意军售反潜直升机与空中预警机，形同和军火商利益发生冲突，美台商会是替军火商发声，所以国防部才会特别强调，台湾军方武器筹获，不受“个别”军火商影响。

事实上，随着美台蒙特瑞高层战略会谈及国防检讨会谈等对话管道建立，台美军事交流已制度化，而且是政府对政府的对话，国防工业会议的角色功能逐渐被边缘化。

至于上周一连进行五天的汉光演习图上兵推，因疫情考量，美军没组观摩团赴台，美军已连续三年没组团观摩汉光演习。

军方官员表示，美军没来的这三年，汉光演习的电脑兵推，先是改成复合式兵推，今年又改成图上兵推，这无法磨练指挥幕僚的经验。美军不会在演习做图上兵推，如果美军观摩团在，也一定会建议不要图上兵推。因为图上兵推类似研讨会性质，平时就可做，一年一度的汉光演习，应采电脑兵推借以训练作战指挥职的干部。