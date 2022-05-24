拜登武力卫台说 慎防激化台海

来源：联合新闻网

作者：王高成

美国总统拜登在访日的记者会回答媒体时表示，如果北京犯台，他愿意动用武力捍卫台湾，此一说法与美国目前基于《台湾关系法》的政策不符，令外界感到高度的关切，也将影响美中关系及台海局势。

这不是拜登第一次如此说，去年十月参加美国有线电视新闻网举行的市民大会时即有同样表示，但事后白宫发布声明澄清美国政策并没有变化。现在拜登又如此说，不知道是他并未清楚掌握美国的政策，抑或是心中真正的想法？但是与前次相同，路透社引述匿名白宫官员表示，美国对台政策并未改变，而且强调拜登说的是美国的一中政策并未改变，对维护台海和平稳定有承诺，以及美国基于《台湾关系法》提供台湾自我防卫的军事手段。

最近美国国务院在其网页更新台美关系论述时，也强调美国对台是基于长期的一个中国政策，此一政策的指引是《台湾关系法》、美中三项公报及“六大保证”。因此，基于拜登在记者会所言及白宫官员所强调的美国一个中国政策并未改变，自然必须受到《台湾关系法》的约束，根据该法美国关切台湾的安全，但是将以提供台湾足够的防御性武器以提升防卫能力为作法，并未规范美国必须出兵防卫台湾。

美国总统并非负责实际业务的官员，发言并不一定非常精准，可能还带有政治性的色彩，以迎合环境的氛围。拜登这两次的发言，都是在回应媒体提问时所回答，并非政府官员为其准备的政策发言稿，未必代表美国政策的改变。拜登此次来到亚洲，目的当然是强化与盟邦的关系，以共同遏制中国在此一地区上升的影响力，当面对媒体提问在面对大陆武力犯台时，自然不能模糊以对，或是搬出《台湾关系法》来解释，只有简单明快的说出美国会以武力阻止，以彰显美国的领导力，对于伙伴安全维护的决心，巩固此地区盟友对美国的信心。

拜登另一个用意正如其在记者会所言，美国虽然有一个中国政策，但是北京透过武力以夺取台湾的想法并不合适，会扰乱整个地区，并成为类似在乌克兰发生的另一场行动。显然拜登的用意也在于防止另一场军事冲突在亚洲地区发生，故而强调美国对于台海安全维护的决心，必要时将使用武力介入，并鼓励其他国家与美国一起行动，以吓阻大陆可能的对台动武。

然而，根据《台湾关系法》及将来冲突的实际状况，美国会否军事介入及如何介入并不确定。一味强调美国防卫台湾的决心及可能的介入，却也会恶化美中的互信及两岸的关系。北京已一再强调反对外力介入台海事务及台湾的“倚美谋独”，美国的言行反而可能激化大陆对台军事施压及动武的意图，正如同北约东扩反而导致俄国入侵乌克兰，这也是美国及台湾需审慎注意之处。

作者是淡江大学国际事务与战略研究所教授

