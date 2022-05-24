不撤熔断 香港难有生机

来源：明报

作者：刘进图

新的行政长官产生了。据媒体报道，候任特首李家超将于日内访京，与中央领导人商谈组班事宜。外界关注焦点是，谁将出任政务司长，是选武官还是文官担此要职？至于政策方面，当前最受关注的是防疫政策取向，尤其是斩断香港与国际联系的航班熔断机制是否废除？

倘武官任政务司长 将被视政治压倒行政

先说第一个问题。政界目前较多提及的政务司长人选，包括保安局长邓炳强、政制及大陆事务局长曾国卫，以及资深政务官出身、现于马会任职的谭志源。

这几个人各有长处短处，但从官场背景和经验来看，主要区别在于邓炳强和曾国卫长期担任纪律部队工作，近年才出任政策局长，而且政策范畴局限于保安或政制，欠缺经济与民生施政上的历练，若担任政务司长，须统筹各大民生领域的政策局，难免予人经验不足、外行领导内行的印象；加上特首本身就是保安经验为主，辅助他的特区第二把手若也是同一背景，视野和经验恐怕太集中于安全事务，未能配合香港作为国际金融中心与商业大都会的定位需求。

相较之下，像谭志源或类似的、拥有较丰富经济与民生施政经验的文官，会是较适合的政务司长，可以与武官出身的特首互补长短，或可达至文武兼备。

以上说的道理，其实并不复杂。假如北京不接受这套按才录用的逻辑，坚持选一名武官担任政务司长，那么外界就只能解读为，政治考虑压倒行政需要。所谓政治考虑，在政府内部而言，“武进文退”将被看为大势所趋，纪律部队出身人员，将成为主导特区政坛的派系；过去可分享决策权力的政务官和专业官僚，将会靠边站，沦为纯粹执行人员。

至于对外方面，香港市民和国际社会将会认定，新一届政府施政的重中之重，就是紧跟中央的外交政策，与美国为首的西方进行针锋相对的斗争，包括运用《香港国安法》的各种特殊权力，严密监控西方人员与媒体在香港的活动，香港将快速向大陆靠拢而逐渐远离国际。这些政治考虑，其实在擢升李家超当特首的决定里，已经有所反映；假如再委武官当政务司长，就会成为牢不可破的定见。

接着说第二个问题，其实与第一个也有相似之处。现行的航班熔断机制是继续维持，或者逐步放宽、最终取消，本质上是一个防疫问题，应该从卫生专业的角度来考虑。这方面香港的专家意见颇为清晰，大多数认为应予放宽，甚至尽快取消，因为绝大部分市民已接种了最少两针疫苗，航空旅客在登机前和抵港后，都有严格的检疫要求，而且可按疫情升降调节。

其他国际大都会正积极恢复航班来往，推动旅游和商务复苏，香港若再坚持熔断，在防疫上好处甚少，但经济与民生上付的代价甚大，而且会迅速削弱香港的国际地位。

若坚持熔断 外界会认定为政治不顾现实

以上说的道理，其实并不复杂，各位专家的意见和论据，连日来媒体上都有大量报道。假如北京不接受这套以成本效益作专业决策的逻辑，坚持香港要维持运作成本高昂的熔断机制，令各大航空公司不敢恢复往来香港的航班，偌大的赤鱲角机场，每天只有几十架飞机升降，同时又以香港尚未“清零”为由，不允许香港与大陆免隔离通关，那外界就只能解读为，熔断是政治考虑压倒实际需要，是为了突显香港防疫机制须紧跟大陆，长期以闭关锁境的极端方式，防止病毒输入，在大陆未予放宽前，香港不能擅自放宽，香港必须积极达至清零，先搞好与大陆通关安排，然后才处理与国际的关系。

这套唯求政治正确的考虑，其实在之前建制派大力推动全民强检时，已经有所反映。假如新特首坚持熔断机制，外界就会认定，为政治需要可不顾现实，将成为新一届政府施政取向的指导方针。

作者是资深传媒人