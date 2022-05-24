美“战略模糊”愈见清晰 备战举动愈见具体

来源：明报

美国总统拜登再次在防卫台湾的议题上作出偏离既有政策的言论，尽管官方随即重申对台政策不变，仍不免令外界揣测华府是否进一步扭转多年来的“战略模糊”（strategic ambiguity）政策。

“战略模糊”是指1979年美台断交后历届华府在协防台湾问题上的立场，刻意拒绝表态说明台湾如面对大陆动武时，会否得到美国支援防卫。这构想的背后逻辑是“双重威慑”（double deterrence），即北京难以确定华府会否袖手旁观而不敢攻台，台北则忧虑美军拒绝支援而不敢单方面宣布独立（符合美国“一中政策”）。

随着北京的军事力量不断上升，美国战略决策圈对“战略模糊”渐有质疑，智库外交关系协会主席哈斯（Richard Haass）在2020年《外交事务》合著文章建议改采“战略清晰”（strategic clarity），激发不少争论。《金融时报》同年曾报道，特朗普政府内部有过相关讨论，结论是更清晰强调对台承诺，但仍会避免任何可被诠释为攻台借口的动作。

拜登去年10月也曾惹起类似争议，他在答问节目被问及会否“承诺保护台湾”时答“会”，其后被主持追问一旦北京攻台，美国会否协防台湾，他再次答道：“会，我们有这样做的承诺。”说法惹来偏离“战略模糊”的争议后，白宫发言人澄清对台政策“没有改变”。但隔约7个月，拜登的发言再掀类似风波。

智库大西洋理事会专家克洛宁（Matthew Kroenig）与一些美国学者认为，华府早已逐渐走近“战略清晰”，他接受半岛电视台访问时表示，拜登的说法是否失言并不重要，毕竟一旦战争发生，华府会否决定介入跟既有的正式政策不会有太大关系，但拜登的说法足以助外界厘清他对台湾的想法。

中国学者：模糊政策仍在 美为台海备战

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘则向中央社称，“极重大的政策变更只讲一次不算数”。他认为美国对台基本政策还是战略模糊，但美国以至其他区内国家的动作（例如美英澳的AUKUS同盟）针对台海万一爆发战争所做的备战举动愈见具体，目的就是威慑，若威慑不成则是备战。他说：“（美国）还没决定一旦台海战争去不去打仗，但准备总是要做的。也不是战略模糊‘就永远模糊’。”