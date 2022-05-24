来源：中时电子报

作者：江静玲

2019年法国总统马克龙警告北大西洋组织（NATO）已经接近“脑死”，当时北约正在伦敦召开峰会，引发热议。

倡议欧洲建军的马克龙认为，欧洲处于悬崖边缘，这个从1949年成立以来防卫欧洲安全的联盟组织形同“脑死”。他公然表达对北约的忧虑和失望。当时美国特朗普总统在诸多重大政策独断独行，包括单边从叙利亚北部撤军，并对从1952年以来就是北约成员国的土耳其进行制裁。北约内部一片混淆。

实际上，2017年时任德国总理的默克尔访问华府，与特朗普晤谈后，已表示欧洲不能再视美国为盟邦，必须在安全上寻求自己的资源。从默克尔到马克龙，直到俄乌战争爆发显示，过去5年，北约和欧洲安全问题，一直是纸上谈兵。

俄罗斯2014年入侵克里米亚，北约束手无策，造成西方联盟的“集体失败”；2022年俄罗斯侵略乌克兰，乌克兰人民的斗志，芬兰和瑞典急切争取加入北约，让欧洲安全和北约再次受到全球关注。但这是否表示，北约自此不再是一只纸老虎？

北约是英国在二战后的倡议，并在美国政治和经济支持下成立，目的在于防御苏联，保护欧洲安全。但从1990年代到2020年代，全球政局发生巨变，北约派兵分别介入阿富汗、叙利亚冲突，2021年美国从阿富汗撤军则象征北约的衰退，确认美国战略策略在过去10年已从欧洲转到亚洲，美国的战略竞争对手已从俄国移转到印太战略下的中国。

俄乌战争如同一记警钟，德国在短期内增加国防预算，芬兰和瑞典打破历史上的中立立场申请加入北约，在在让外界看到普京对入侵乌克兰的误判敦促了欧洲的紧觉和合作。美国国务卿布林肯形容，大西洋两岸此次“从内心上深度合作”。

但俄乌战争至今尚未结束，从目前的发展观察，有可能是一场比各界预期要长的战争。如果普京不停战，北约是否有新的对策呢？迄今外界看到在乌克兰，北约似乎依然采用惯用的战略方式─针对这项侵略发表一篇声明，北约成员国家提供乌克兰军事国防和财政支援，由北约成员国家与乌克兰相互建立这样的双边关系。北约本身在集体防卫上依然缺少自己的军事策略和方针，北约对俄罗斯侵略乌克兰的因应和行动依然让人看不清。

而在各界的焦点放在芬兰和瑞典史无前例地申请加入北约时，人们或许也不该忽略介于乌克兰和罗马尼亚间的摩尔多瓦并未急切想加入，甚至因俄乌战争而对加入北约抱持更审慎的态度。由此可以窥见，地缘政治的复杂性。普京可以误判乌克兰，北约和西方同盟也可能过于乐观。

从这个角度看来，俄乌战争只是一个序幕。普京若准备在乌克兰长期作战，西方安全联盟可以奉陪多久？北约这次面对的是一场发生在欧洲本土的战争，北约和其盟国没有退缩的空间。没有人希望看到新铁幕形成，但这样的世界新局，综观现况，如果北约在本次危机下，所作所为只是一场“精神复兴”，拿不出实际行动，新铁幕极有可能形成。北约是否仍是一只纸老虎，俄乌战争将是试金石。