拜登针对台湾最新失言加剧北京的怀疑和紧张

来源：彭博社

作者：Jordan Fabian、Peter Martin

美国总统拜登试图表明美国抗衡中国的决心，但在台湾问题上不合时宜的失言，对于他亟思遏制北京在该地区日益增长的影响力上，可能有害无利。

无论有意与否，拜登誓言要在军事上捍卫台湾，对中国都是挑衅。他在东京举行的新闻发布会上先是表示，美国对台湾的政策“完全没有改变”，随后有记者问到美国是否愿意在军事上介入以保卫台湾，拜登说：“愿意”。

“那是我们所做的承诺。”拜登补充说。

白宫官员后来澄清了他的发言，称总统只是承诺，在台湾遭遇敌意行动时，美国愿意提供援助，以帮助台湾自卫。这类似于美国在乌克兰所做的事情，拜登曾宣称不会派兵协助乌克兰。

然而，这番发言让拜登上任以来首次亚洲之行失焦，还抢了拜登为该地区推出新战略框架的风采。华盛顿数十年来在美军是否会保卫台湾免受中国威胁方面一直维持“战略模糊”，同时还采取了不承认台湾为独立国家的“一个中国”政策，拜登的发言让外界重新认识到这一点。

这是一项复杂的政策，受到北京和一些美国国会议员的批评，以往也曾让拜登和一些前总统陷入困境。拜登作为总统至少在台湾问题犯下两次类似的失误，但在如此接近中国领土的地方和乌克兰战争的背景下发表上述评论，其影响相对放大了。

尽管最近的事件不太可能从根本上改变美中关系，但它突显了当前围绕台湾的紧张态势，同时中国官员则对美国设法围堵中国的作为表示担忧。拜登的言论也让他受到国内政敌的批评，他们试图将这位79岁的总统描绘成老迈体弱且不适任。

寻求“清晰”

共和党籍阿肯色州参议员Tom Cotton表示，拜登的言论代表了在台湾问题上转向“战略清晰”，总统应该“在准备好的文本中以明确、深思熟虑的言论”勾勒出美国保卫台湾的明确承诺。

他说，否则，持续的模棱两可和不确定性可能既激怒了北京，又不能吓阻他们——这是赔了夫人又折兵。

事实上，一位中国官员暗示，拜登的评论可能是经过深思熟虑的，旨在测试北京对政策变化的反应。因说明中国政府内部讨论而不愿具名的这位官员，将这种潜在的美国做法描述为危险的。

中国领导人密切关注乌克兰危机的发展，注意到俄罗斯在政治和经济上遭到孤立，以及国际社会对乌克兰的巨大支持。

拜登此行是在加强美国与日本和韩国两位对华盛顿友好新领导人的联盟，又在中国主要竞争对手的首都东京发表讲话。拜登此前有关美国支持台湾的言论是在接受美国国内电视采访时发表的。

“北京对美国的对台政策已有高度疑虑，这一事件将进一步加剧这种疑虑，尤其拜登是在东京发表这番讲话，”美国的德国马歇尔基金会亚洲项目总监葛来仪(Bonnie Glaser)说。

葛来仪补充说，虽然拜登的意图可能是吓阻中国对台湾发动攻击，但“他的信息令人困惑，可能会降低吓阻的力度”。美国对台湾的“战略模糊”政策，是拜登在华府50年职业生涯中一再支持的政策，旨在最大程度地降低美国与中国爆发直接军事对抗的风险。

白宫官员在拜登的新闻发布会后表示，总统支持“一个中国”政策及其根据《台湾关系法》作出的承诺，向台湾提供军事手段来自卫。官员们表示，当被问及美国是否会保卫台湾时，总统回答“是”，这是意味着美国将向台湾提供军事装备，而不是出兵。

中国外交部发言人汪文斌周一表示，对美方涉台言论表示强烈不满，坚决反对，敦促美方不要发出错误信号，以免对台海局势和中美关系造成严重损害。