拜登的“亚洲乌克兰”

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

拜登访日韩，为反中联盟组装最后拼图，亚细安七国也应邀加入印太经济架构（IPEF）协商。遗憾的是，守在反中最前沿的台湾，只能遥望。压轴提问的美媒记者问，你愿意军事介入保卫台湾吗？拜登回称：“是的”，并以俄国遭制裁为例警告北京：“若对台动武，会发生在乌克兰的事。”台湾意外成为最大声的缺席者。

美韩、美日联合声明中，都强调“关心台海和平稳定”，含蓄反对北京扩武。但拜登脱口秀不演“意在言外”那套，大唱“唯恐天下不知”。这出变脸，就等北京激昂接唱，欧美便能续写俄乌战事番外篇。

军事保台为拜登的外交场面创造高潮，但他支持日本加入联合国安理会，承诺对韩核分享，还对亚细安撒币，反而承欢膝下的台湾一路落空。

白宫张罗亚细安加入IPEF，台美却还纠缠在经贸协定老问题；国务院网站删除“台湾是中国一部分”，但拜登夸称要助台重返WHA观察员，却把法案拖过报名时限才签署。美国说的坚若磐石，辜负蔡政府满腔忠诚。

美国利用俄乌战争大打台湾牌，筹谋欧亚战场合一。除了印太战略，英国发起连横日澳，助台自卫。大国满嘴抗中保台，却不容台湾入团同席，仿佛台湾的价值非先经战火洗礼不可。台湾被人设成“亚洲乌克兰”，任凭拜登天大的保证，也难笑得出来。