拜登模糊为虚 吓阻是实

来源：联合新闻网

作者：陈一新

在23日美日峰会后的联合记者会上，美国总统拜登回应北京武力犯台华府会做出何种反应时，指出“我们会出兵保卫台湾”，并说“这是我们的承诺”，这已是他上任以来第四次说要履行承诺保卫台湾。

2021年8月19日，在仓促撤军阿富汗后，美国海外信用备受质疑。在接受美国广播公司访问时，拜登情急之下说出，一旦北京武力犯台，美国将援引北约模式因应。

在10月21日美国有线电视新闻网举行的市民大会上，当被问及一旦北京攻击台湾，美国是否会出兵防卫，拜登明确指出：“会的，我们对此有所承诺”。

在10月27日视讯举行的东亚峰会上，拜登重炮攻击中国在亚太地区以胁迫行动威胁本区和平，并重申美国对台承诺“坚若磐石”。

为何拜登不断重申美国对台承诺或说美国会出兵保台？

首先，拜登是外交老手，在出任奥巴马总统的副手前，在联邦参议院外交委员会不是担任主席，就是资深委员。偶尔一两次说溜嘴也许情有可原，但连说四次不免启人疑窦。

也许拜登知道，无论他对台湾做出什么承诺，都会有美国官员做出澄清。例如，当他首次提出会用北约模式因应北京攻台后，远在比利时布鲁塞尔参加北约峰会的美国国防部长奥斯汀，立刻表示美国政策没有改变。白宫发言人也随后表示美国对台政策不变。

后来拜登的三次对台承诺或出兵保台发言，白宫发言人都予以澄清。这次，在二十四日印太四方会谈（QUAD）峰会后的记者会上，拜登甚至亲自澄清美国对台“战略模糊”政策并未改变。

其次，不论拜登的对台承诺或出兵保台谈话引发多大热议，美国官员都会出面表示华府仍将遵循“战略模糊”，或否认美国会采取“战略清晰”。白宫印太事务官员坎贝尔就至少说过两次，美国仍将维持“战略模糊”的政策，并说“战略模糊”最符合美国利益，可让对手投鼠忌器。

的确，只有让对手不知道美国准备做什么，或不做什么，对手才不会轻易对台用兵。

最后，这次拜登发表出兵保台谈话，无疑是他四次对台安全承诺谈话中遣词用句最强烈也最明确的一次。日本媒体认为，拜登这次的谈话显然已超越“战略模糊”。

在俄罗斯对乌克兰采取“特别军事行动”前，拜登多次扬言美国不会出兵介入俄乌冲突。现在来看，拜登表示不会出兵介人俄乌冲突，倒像是诱敌深入，让俄罗斯陷入战争的泥淖。

然而，拜登这次却公开宣布，一旦台海有事，美国将出兵保台，显示他对俄罗斯与中国是采取不同的策略。

如果说“不出兵介入俄乌冲突”是诱敌深入，则“出兵保台”就是公开吓阻。由于美国仍然坚称对台政策不变，加上仍然在两岸政策上采取“战略模糊”；因此，“战略模糊”本是虚招，化为“公开吓阻”变成实招，又有何不可？

虚实之间既可以相互转换，也可以虚实互用，让对手更无法掌握美国心中的真正想法，可说将“战略模糊”推往更高的境界，但又不脱“战略模糊”让对手猜不透美国心意的本质。

作者是淡江大学外交与国际关系系荣誉教授

