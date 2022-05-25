中美竞争下的岸田平衡术

来源：明报

作者：张望

美国总统拜登的亚洲之行昨日结束。在这一大背景下，岸田政府的对华外交究竟会走向何方？

从国家对外战略的宏观层面来看，日美关系的稳定性是决定日本战略选择的重要变量。根据过往规律：当日美关系良好，两国目标一致防范中国的情况下，日本对华政策往往趋向“对中制衡”；反之，如果日美关系出现不稳或出现绕过日本的中美“越顶外交”，日本会倾向通过对华战术接近来平衡美国的不确定性。目前的情况属于前者。2021年后，鉴于拜登政府告别特朗普的“美国优先”，加强与民主盟国的协调，日本在“中国问题”上向美国逐步靠拢。

一致防中下的“对中制衡”

但是，岸田政权的对中制衡和安倍政权前期（2012-2016年）的制衡在烈度上会有所不同。2021年秋日本众议院选举后，笔者曾指出，鸽派背景的岸田在赢得国内选举后内政基础改善，在对华关系上会有一定的回旋空间。这在岸田处理北京冬奥的案例上得到了佐证。2022年2月，当美英各国纷纷表示外交杯葛北京2022冬季奥运会之际，岸田政府当时采取了一个细腻的折衷方案：不派遣日本政府的内阁成员赴会，但让东奥会主席桥本圣子等体育部门首长参加，达到了既不得罪美国也不得罪中国的外交效果，可以说是岸田首相在中美夹缝之间施展平衡术的体现。

关注会否在日部署中程导弹

本次拜登访日，日本国内事前预计两国高层会谈及构筑新的“印太经济架构”，强化日美在太空技术（如卫星）、供应链等议题上的合作，并在“俄乌战争”和“中国问题”上加强协调。此外，拜登此次访日会否谈及在日本部署美军的陆基中程导弹问题，亦值得留意。

近日，美国智库兰德公司（RAND）发表报告，探讨美国在退出《中导条约》后说服盟友部署美军的陆基中程导弹（GBIRMs）的可能性。结果发现泰国、韩国、澳洲等盟国接受的可能性低，唯一有机会的就是日本。日本国内亦有分析指出，在九州地区部署美军导弹，从作战和补给的角度来看效果最为理想，可以有效对应钓鱼岛/台海方向的不测事态。2022年4月，日本陆上自卫队参谋长吉田圭秀率团访问了在美国华盛顿州部署新型高超音速长程武器（Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW）的第17炮兵旅。

可以看出，在军方层面，日本已经开始探讨在本土部署中程导弹的可行性。但是，作为国防最高指挥的岸田自上任以来一直避免直接评论这一敏感问题。未来岸田会否继续透过细节操作施展对美对华的外交平衡术，值得进一步观察。

美国总统的到访，往往会成为日本首相争取国内支持的一个表演舞台。小泉纯一郎和安倍晋三，皆曾深得其利。自去年上任以来，岸田政府的支持率罕见地一直保持在60%左右的高水平，没有走上过去历史上经常出现的首相上任后支持率就逐步下跌的老路。距离7月的参议院选举还有两个月。力图在夏天实现长期政权的宏愿，或许才是此刻岸田心中最为关心的大事吧！

日本早稻田大学国际教养学部准教授