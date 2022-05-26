来源：中时新闻网

作者：辜存柱

观察美国总统拜登在访问日本时，记者询问是否“军事涉入”台海冲突，拜登总统回答：“是的，我们一向遵守一个中国政策的承诺”。白宫及国务院随后发表声明，其中国政策没有任何改变。所谓军事涉入方式及程度则无详细的说明。但是部分媒体则认为美国对台海政策有重大改变，将会采取军事行动防卫台湾。

军事涉入（involvement）与实际的军事干预（intervention）是有相当大的差异，军事干预是直接包括海、空武力的介入，甚至地面部队的进驻。在目前没有协防及外交关系的状态下，也欠缺美国国内法律的支撑，美军进入台湾的可能性，几乎是不可能。至于军事涉入则有相当大的弹性，依据《台湾关系法》，提供足够的防卫性能力即属于此类。所以目前美国的中国政策，暂无改变的可能。四方对话（Quad）于5月24日结束后的记者会，美国总统拜登就再次说明，对台海政策持续保持战略模糊及原有的承诺。

美国海军战争学院在探讨人类历史上多次重大冲突及战争的结果，发觉大部分失势战败的一方，都是政策与战略的不搭配所致。政策是一指引，是期望未来发展的状态及境界；战略则是执行政策的方向及手段。美国军事直接介入或干预台海的状态，在没有清晰的政策及军事作战目标下，实际的军事行动如何开展？以目前美国亚太军力部署数量及军事整备能量，是难以支持其直接军事干预。这可由美军方或智库所实施各式各样的兵棋推演，其结论就可以约略验证此一结论。美国目前政策与战略不一致，此其一也。

台海风云已经悄然而起，我们置身两大强权交会的中心，与乌克兰有极其类似之处。在情势上，最有利的战略态势，就是避免成为冲突的起点，甚至避免成为国际间关注的焦点。若我们能低调，让这次美国主导的四方会谈在议题考量或媒体访问时，能不列入台海，就是我们战略上的最大成就。因为一旦战端开启，台湾就是战场，而政治及军事目标遭受攻击后，其附近必然是残垣断壁，生灵涂炭。

先进国家都以自身的利益为考量，拟订其国家安全战略。生存利益就是台湾的国安战略起点，要让民众了解台湾发展及避免战争冲突的方式。小者事大不容易，国安政策及战略相互配合，才能由上而下逐步指导国防、外交战略及规划战时回复能力，否则又是政策与战略不一致的不幸案例。

台湾四面环海，不少人甚至连蔡总统都认为海峡天险、登陆作战不易。 90年代以前，因为台湾海军、空军可以掌握台海，所以它是天险。但是今天制海及制空优势，将无法与大陆军事实力相匹敌，难以掌握海峡，甚至中线以东区域，海峡即不再是依托及天险。台湾西部人口密集，地形狭长，海岸线又距离山区不超过30、40公里，所以战略纵深短浅。在现代化战争精准及发展快速之下，台湾没有打持久战的条件。

5月分《美国海军》学术月刊，其中一篇文章就建议在台海冲突时，要美军陆战队协助清除及破坏台湾的础设施，如：资讯网路、道路视讯监控网路及相关资电设备，以避免其落入解放军之掌控，有利于后续之城镇游击作战。无论是半导体工业、轻重工业、石化业、电网及道路系统等基础设施的被摧毁，将使台湾整体发展可能倒退20年，甚至30年。问题是即使大陆动用武力以失败收场，台湾也将遭遇战争复原之苦果。但若10或20年后，大陆再来一次武力“侵扰”，未来台湾在国际社会的竞争力将不复存在。所以执政者宜就人民的利益，寻求政策及策略的长治久安，不要再让大多数人还晕眩在台海安全的迷幻药中。