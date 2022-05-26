台海议题成拜登亚洲行焦点，是祸不是福

台湾《联合报》社论

美国总统拜登这次的亚洲行，主要目的有二：其一，是强调目前俄乌战争虽仍在进行，美国不会“重欧轻亚”，会持续遏制中国的扩张，并要求印太各国联手阻挡，否则将遭遇乌克兰被入侵的相同命运。其二，是借“安全”和“经贸”议题筹组多边联盟，前者，是召开“四方安全对话”（Quad）高峰会，并争取韩国新政府，形塑美日韩三国联盟；后者，则是宣布启动“印太经济架构”（IPEF）。

全新的“印太经济架构”，估计需要一年至一年半的谈判。目前参加的初始成员国有：美国、澳洲、新西兰、印度、日本、韩国、印尼、文莱、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南，这13国的国内生产总值（GDP）计约占全球四成。遗憾的是，台湾被排除在外。白宫国安顾问沙利文称，IPEF旨在围绕印度／太平洋经济体的进一步整合，以数位经济、洁净能源等新领域为重点，制定标准和规则，并确保安全和有弹性的供应链。

美国在特朗普任内宣布退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），拜登也无意重返此一架构；而今，借由IPEF的组建重新连结印太，或许是在形式上稍作修补。但由于美国既不向成员国开放市场，也不降低关税，恐让各国兴趣缺缺。而且拜登是以签署行政命令的方式推进这项架构，尽管成立速度较快，一旦他卸任后，新总统无意跟进，印太架构极可能面临“人亡政息”的命运。

IPEF的设计，主要是用来削弱中国在印太地区的经济影响力，尤其以半导体为核心的关键供应链体系的组建，可能对大陆高新技术产业的发展造成“卡脖子”难题，北京极感不满。至于一向亲美又被摆在反中第一线的台湾，这次却被排除在首轮参与者之外，当然令我们大失所望。尤其，印太架构是美国主导，无须经大陆同意，台湾在供应链及数位经济上又事事配合美国，却仍因政治及外交因素遭到排除，更暴露拜登政府“友台”的口惠而实不至。

为了补偿台湾，并凸显台湾是对抗中国大陆的重要一环，因而拜登有了“失言”那幕演出，强调美国会在台湾被中国大陆攻击时“军事介入”。与其视为“失言”，更可能是白宫“精心策划的凸槌”，一则表达美国对台的支持，二则避免跨越中国大陆的红线。拜登三番两次发表自我矛盾的谈话，是在向不同听众放送各取所需的讯息：面对大陆，就称美国“一中政策”不变；面对国际，就说美国承诺介入台海。

拜登并非老年失智，也不以为屡被属下“更正”有何丢脸，这纯粹是外交手段运用。拜登口头说法虽与政策矛盾，但一经澄清，即让北京无碴可找，又可让外界窥知其真心。拜登关于台海的发言，也有敲打次日“四方安全对话”峰会的用意。Quad刚刚成形，四国中，印、澳的共识仍待整合，所以各方很谨慎，不愿被看成反中的“亚洲小北约”。峰会虽明言反对“以武力改变现状”的任何企图，并未点名中国在区内扩张军力；而由于印度反对，对俄国入侵乌克兰都未谴责。

Quad要加强安全合作，一直存有内部障碍；这次峰会最大的成就，仅端出遏制印太海域非法捕鱼的海事倡议。至于上次峰会，仅达成冠病疫苗的生产合作，这对急于提升安全防卫功能的美、日而言，成效太有限了。

这次拜登亚洲行，台湾不在其行程中，但无论是“印太经济架构”或“四方安全对话”峰会，无论官方或媒体议题，一再提到台海安全。这恐怕是祸不是福，台湾切勿自我陶醉。