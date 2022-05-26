战后最大粮食危机 没有和平难有温饱

香港《明报》社评

全球冠病疫情危机未去，粮食危机、通胀危机又接踵而来，陆续有国家限制粮食出口。全球第二大小麦生产国印度，继上周限制小麦出口后，又宣布限制糖出口。疫情打乱全球供应链，加上气候变化等因素，国际粮食价格早于去年已显著上升，今年情况更因俄乌战争及西方制裁而急速恶化，大国斗争风起云涌，谁将世界推向粮食危机，不同阵营互相指控，反令合力化解危机更形困难。粮食危机与通胀危机互为影响，粮食生产成本高企，增产知易行难，基于粮食安全考虑，愈来愈多国家料将采取保护主义措施。当下中国粮食储备充裕，香港有国家这个后盾，粮食安全不成问题，但国际粮价飈升，必然影响民生，高粮价时代无从逃避，社会要有危机意识。

全球危机须合力应付 大国死斗加深粮食荒

香港是富裕社会，即使疫情严峻时期，依然有中国大陆确保充足粮食供应，虽然市民不会对粮食涨价无感，但若非媒体报道，相信很多人并未意识到全球粮食危机的严重程度。上周，联合国秘书长古特雷斯表示，短短两年内，全球面对严重“粮食不安全”（food insecurity）的人口，由疫前1.35亿，倍增至目前的2.76亿，全球粮食危机日益严重，有可能持续数年，若放任不管，可致大规模饥荒。世界粮食计划署官员更警告，全球恐面临二战以来最大粮食危机。

联合国粮农组织3月份食品价格指数，升见历史新高，俄乌战争爆发，无疑是转捩点，然而这场全球粮食危机，其实已酝酿好一段时间。去年初夏，联合国已指全球食品价格正以10多年来最快速度上升，疫情打乱全球供应链，加上全球暖化带来极端天气，影响多国农产收成，固然影响粮食供应；西方推动疫下复常，带动各类原材料及消费品需求，能源成本上涨，可作为生物能源的玉米和甘蔗等，价格同样水涨船高。 2008年粮食价格危机时期，要食物还是要生物能源之争，正有重演之势。

乌克兰号称“欧洲粮仓”，俄罗斯也是主要粮食生产国。俄军侵乌前，两国的小麦和玉米出口总量，分别占全球三成和两成。战事爆发后，俄罗斯限制小麦等粮食出口，乌克兰则因为战事影响农作物生产及运输，小麦等出口锐减。全球粮食供应，牵一发动全身，部分国家转向印度买小麦，但印度小麦收成却受旱灾影响。为了保障粮食安全，印度上周宣布禁止小麦出口，及至本周更决定限制糖出口，希望确保国内供应稳定。全球产糖大国，巴西居首印度居次。巴西糖产近两年因旱灾大减，高油价又促使当地糖厂宁可多产蔗糖酒精，影响食糖供应，现在印度限制出口，国际糖价势将进一步上扬。

全球粮食危机不断恶化，若要有效化解，须从全球治理层面入手，但以目前国际形势，各国通力合作谈何容易。俄乌战争触发西方俄国全面对抗，美国将金融武器化，把俄国银行踢出美元国际结算系统，又冻结俄国央行数千亿美元资产，克宫指西方阵营正向俄国发动“混合型全面战争”；俄乌战争持续，乌克兰陆路出口粮食掣肘多，仅余港口外又遍布水雷，海运不通，西方指俄国封锁乌国港口，发动“小麦战争”要胁全球，俄方则称水雷乃乌方放置，又指西方制裁推高全球粮价。俄乌战争长期持续，美俄愈斗愈狠，地缘政治死斗一日未见缓和，全球粮食危机只怕难有转机。

美国通胀恶化，油粮价格飞升，政客舆论要找代罪羊，去年归咎中国，今年归咎俄罗斯，最近印度禁止小麦出口，当然亦成为批判对象，不过话说回来，美国自身也是粮食生产大国，小麦出口位居世界前列，一年超过2000万吨，是印度的三倍。美方批评印度，印方也有理由反问，为何美国等发达国家不致力增产出口，却要发展国肩负拯救世界责任、不考虑能否填饱国民肚子？

战争影响全球粮食供应，要靠增产弥补不足；若要大规模增产，化肥必不可少。俄罗斯是化肥原料生产大国，西方制裁直接影响全球化肥供应；另外，化肥生产是高耗能高污染行业，美国所用的化肥，大部分靠入口，能源价格高企，推高化肥成本，加上美国农业机械化模式，耗用不少燃油，当地很多农民出于成本回报考虑，纵有增产空间亦无意为之。全球粮食供应短期显著增加无望，粮食保护主义必然抬头，这又会进一步推高国际粮价。有和平才有温饱，有温饱才有可能和平。大国争逐地区以至全球霸权，但求胜利不择手段。遏阻全球粮食危机，其实就是呼唤世界和平，问题是敌对阵营领袖是否愿意停手。

国家储粮充足后盾强大 高粮价时代香港要准备

东亚地区以稻米为主食，供应尚算稳定，但不代表全无粮食压力，早前印尼和大马便分别禁止出口棕榈油及鸡肉。相比之下，中国大陆粮食库存相当充裕，面对全球粮食危机，形势相对理想。大陆向来重视粮食安全，冠病疫情爆发不久，大陆已未雨绸缪，积极增加粮食进口。外媒形容，当下中国拥有全球最大的粮食储备，小麦库存足供国内一年半消费需求。香港有国家作为后盾，粮食安全压力应该不大，只是这次全球粮食危机，与大国斗争、通胀危机、能源问题等紧紧扣连，变数太多，不排除持续多年，香港要有应付高粮价时代的准备。