蒋万安领军 蓝接班梯队能成型？

来源：中评社

作者：杨腾凯

中国国民党25日召开中常会，提名国民党立委蒋万安参选台北市长、国民党立委许淑华参选南投县长、前国民党立委谢国梁参选基隆市长。此波名单可谓别出心裁，蒋万安43岁，许淑华47岁、谢国梁46岁，三人出线也象征国民党中生代接班梯队成型。

对照过去李登辉时代有前国民党主席连战、亲民党主席宋楚瑜相互争辉，连战时代有无人可撄其锋马英九，接着马英九时代尚有朱立伦，朱也一直支撑到了现在。但坦白讲，国民党现在除了朱立伦（61岁）之外，其他被认为可扛下大任的对象，大概就属前高雄市长韩国瑜（64岁）、新北市长侯友宜（64岁）、台中市长卢秀燕（61岁）等。

可是不论朱韩侯卢，他们当前的年纪显然是处于政治人物经过一定历练后最颠峰的阶段，若再往下望，国民党的中生代接班梯队可能还排不太出来，反观民进党在蔡英文之后有赖清德、前台中市长林佳龙、桃园市长郑文灿、高雄市长陈其迈、基隆市长林右昌等一棒接一棒。

可是国民党25日提名的蒋万安、许淑华、谢国梁，三人都有不错的资历背景或个人特质，若能成功当选，接受县市长职务历练，并培育小“内阁”团队，等于替国民党构筑出中生代接班梯队，也因此，如何扶持三人胜选，将是国民党2022年相当重要的功课，尤其形象老迈的国民党，更格外需要中生代面孔成功站上第一线。

此外，国民党中生代接班梯队也不能忽视现年50岁的国民党立委江启臣，虽然江启臣无缘2022年百里侯之争，在政治经历上很可能落后于上述三人，但江启臣曾经接下国民党主席大旗，也创立启思民本基金会研究公共政策，持续蓄积能量，格局依然高过帐面上的阳春立委职务。

然而2022这场仗终究不好打，这当中许淑华、谢国梁面对的地方局势相对稳定，而蒋万安则可能遇上亲民党籍台北市副市长黄珊珊及民进党候选人的三角战，蒋这一仗将更为艰辛。不过往好处想，算上持盈保泰的江启臣，国民党中生代至少比台湾民众党完整许多，长远来看，台湾政治有相当大的可能性，将继续维持蓝绿对峙的态势。