蔡政府5月外交美梦落空

来源：中时新闻网

作者：徐勉生

今年5月，蔡政府在外交上面对两场重头戏，一是第75届世界卫生大会（WHA）在日内瓦登场；二是美国正式启动“印太经济框架”（IPEF）。对蔡政府而言，前者是例行的挑战；后者是验证台美关系的大好机会，但最后落得两者皆空。

WHA于22日登场，蔡政府照例动员邦交国向世界卫生组织（WHO）提案，要求大会邀请台湾以观察员身分参加。但是一如往年，提案在大会二对二辩论后，主席裁示因“没有共识”，决定不列入议程，结束了本年的世卫之战。

另一方面，美国总统拜登23日在日本正式宣布启动IPEF，连同美国共有13国加入。尽管蔡政府事前向美国积极表态，并且号称“现在是台美关系有史以来最好的时刻”“台美关系坚若磐石”，台湾却被美国排除在此项框架之外。

蔡总统就任后，台湾已连续六年被排拒于WHA之外，如今又被排除在美国主导的IPEF之外，更是一次外交挫败。在野党智库批评台湾和美国已是不平等关系，美国对台予取予求，台湾却没得到实质利益，政府应检讨外交政策，不要“自甘美国小弟”。

或许蔡政府深知在目前两岸充满敌意的情形下，台湾不可能重返WHA，因此把推动台湾参与案当作例行公事办理，对外文宣并没有推出更具说服力的说词。卫福部长陈时中日前在海外媒体投书，蔡总统22日为“海外侨界赴日内瓦声援推动台湾参与WHA活动”致词，都沿用过去的论调“Taiwan can help”，然而台湾日前曾创下冠病单日确诊数世界第一的纪录，美国CDC也把台湾疫情风险等级调升到第三级，此时再强调“Taiwan can help”，非常不合时宜。

其次，此次WHA再度以二对二辩论的方式处理邦交国的提案，显示会员国已对台湾议题感到厌烦。过去大会期间，为了辩论是否将台湾相关提案列入议程，占用大会甚多时间，WHA与各国代表不胜其烦，于是创造一套“二对二”模式。在大会中，发言赞成列入议程者只能有两国，为大陆反驳者也只限两国。此一作法对台湾极为不利。因为中国大陆只要在大会中发动两国反对，就能完全封杀台湾参与案。如果台湾无法改变此一模式，就难有翻身的机会。

美国总统拜登在5月13日签署国会两院通过的《要求国务卿拟定策略协助台湾获得WHO观察员地位》法案，国务卿布林肯也公开挺台参与WHA，但美国既不肯向WHA提案，也没有改变“二对二”辩论模式，显示美国挺台已经流于形式。

至于加入IPEF一案，外交部25日发布新闻稿，声称自美方宣布将研议成立IPEF以来，台湾政府已向美国政府充分表达参与意愿，也争取到美国国会参众两院超过250位跨党派议员的大力支持。但结果IPEF首轮未纳入台湾，外交部政务次长田中光竟在立法院答询时说，他看报才知道。

外交部并表示，美国贸易代表戴琪、国安顾问沙利文近日曾重申对台美经贸伙伴关系的高度重视，美方将在未来数周内与台湾共寻进一步深化双边经贸关系的具体作为，并将与IPEF进程同时并进。但这种模糊的说法，只能算是蔡政府在失落之余以此搪塞的自我安慰，值得同情。

蔡政府为了“联美抗中”对美国百依百顺，但台湾想加入区域或国际组织美国却帮不上忙，连美国主导的IPEF都被拒，还要继续被美国哄骗，真是情何以堪。