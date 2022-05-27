蒋万安真能让蓝天再现？

来源：美丽岛电子报

作者：单厚之

千呼万唤，国民党终于在前天正式提名蒋万安参选台北市长。上百名支持者到国民党中央表达支持，蒋万安也誓言“会让蓝天再现”，但媒体和民众关注的焦点仍在国民党桃园市长的提名争议，蒋万安被提名的声量远不如张善政吃闭门羹。

或许是自认选情不错、或许是不愿太早承受选举的压力，蒋万安阵营一直不愿意太早转换自己的身分，经常以“还没被提名”“目前身分是立委”等理由，回避媒体的采访。没想到，一再拖延的结果，却是不得不选择一个不好的出场时机。在疫情的笼罩之下，不要说是办造势活动，就连找国民党议员候选人到场声援都不可得。

在这波疫情爆发之前，蒋万安无论声量或民调，都领先台北市副市长黄珊珊有一段距离。随着疫情升高，防疫指挥官陈时中的支持度下滑，但在北市防疫担任要角的黄珊珊曝光度大增，支持度也水涨船高。近日媒体公布的几份民调，黄珊珊虽然民调仍然落后蒋万安，但落后的幅度已经逼近误差范围。

在“三角督”（三方竞逐）的格局下，甩不开政治光谱接近的竞争者，是非常大的隐忧。按理讲，蒋万安应该要利用正式提名创造一波声势，进一步拉开与黄珊珊的距离，但从昨天的情况来看，国民党和蒋万安这一波的操作，显然完全无法达到预期的效果。

台北市选民的“弃保”经验堪称是全台最丰富，蓝大于绿的结构、蓝军的多次分裂，让台北市多次出现“三角督”的市长选举。但除了1994年赵少康、黄大洲、陈水扁那次市长选举之外，从来没有出现过像今天这样的局面：第三名还有两成左右的支持度。所以在观察今年的选举，也不能直接套用过往的“弃保”逻辑，认定黄珊珊就一定会被“弃”得干净。

从大环境来看，目前应该是国民党有史以来气势最弱、选民不满意度最高的时刻，而北市又是柯文哲当家，所以黄珊珊有更大的舞台。但归根究底，也是蒋万安本身不够强，无法满足蓝军支持者的需求，所以即便顶着蒋家的光环，即便蓝军支持者对民进党有很高的怨气，却也无法完全投射在蒋万安身上。

蒋万安长期以来的定位都是希望争取中间、年轻选民，但却一直没有在政治光谱上选定落脚的位置，以致于无法做出决定、无法切割市场。选民或许可以知道蒋万安排斥什么，但并不知道蒋万安主张什么、想做什么。所以距离选举剩下不到半年，还看不到蒋万安半条的具体政见。

原本蒋万安宣称农历过年后就要开始准备选举，但一路拖到今天，蒋万安阵营的状况还是没有任何进展。时至今日，蒋万安的竞选架构还是一团乱，不仅竞选总干事难产，连各部门的负责人都找不到，媒体记者找不到人对口、地方有事找不到人拍版，甚至连个网路组都没有，很难想像这是2022年直辖市长选战的规格。

蒋万安根本的问题在于眼界不足，所以遇事不敢下决定、不敢有立场、又怕拿捏错方寸，于是就成了王世坚口中的“三不软男”。也因为眼界不足，不知道直辖市长选举的规格，又不能知人善任，竞选团队既没有大脑（没有决策中心）、又没有手脚（没有行动力），几乎是用立委的规格打市长选战。

个性决定命运、格局决定结局，蒋万安用如此阳春的团队、如此小心谨慎的风格，很难撑起一场直辖市长选举。如果短时间内看不到重大的转变、看不到亮眼的人才加入，大概就是一路“校长兼撞钟”、候选人兼总干事，一直到选举结束。

过去几个月，蒋万安消、黄珊珊涨的态势一直没有改变。黄珊珊不仅有行政优势，还有疫情带来的空优，只要不出大错，支持度还会看涨。反观蒋万安既不敢杠蔡英文跟陈时中、又不敢批评柯市府，几乎是完全吃蓝军的基本盘和“再现蓝天”的期待，看不出拓展票源的能力。

未来如果蒋万安、黄珊珊的差距被近一步拉近，蒋万安就会陷入更尴尬、艰困的处境；如果双方出现“黄金交叉”，则蓝白间的弃保关系，更可能会主客异位，国民党连守住蓝军基本盘都不可得。