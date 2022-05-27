布林肯中国政策讲话后，美国观察界怎么说？

来源：美国之音

作者：文灏

美国国务卿布林肯周四（5月26日）发表重要演说，概述美国政府对中国的政策。他在讲话中表示，美国“将在北京四周塑造一个战略环境，推进我们实现一个公开和包容的国际体系的愿景”。

他也说，美国将与北京在公共利益上合作，不能让分歧阻挡双方在为双方人民及世界福祉而要求双方合作的优先重大议题上前行。

布林肯在讲话中特别提到了台湾海峡的局势，他指出，保证台湾海峡的和平与稳定不仅是美国的利益，也是国际社会所关心的，这对于印太区域和全球的安全与繁荣都至关重要。

布林肯讲话结束后，美中关系和美国外交关系专家纷纷在推特上快速给出了他们对于此次讲话的简单分析与评价。

新美国安全中心研究员贾科布·斯托克斯（Jacob Stokes）写道：“布林肯的中国演讲很好地将美中关系放置在更广泛的美国安全大战略之中，包括国内和国外政策。等待是值得的。”

美国德国马歇尔基金会研究员白若诗（Bryce C. Barros）也表示：“布林肯很好地阐述了为何维护台湾海峡和平和稳定事关更广泛的全球安全和稳定。”

卡内基国际和平基金会美国治国项目主任克里斯·奇维斯（Chris Chivvis）也对讲话给出了积极评价，但他表示，美国在对华方面依然存在难以解决的问题。

他写道：“是一场不错的演说，也是应对艰巨挑战的明智之举。但如何让中国相信它能够在不改变今天国际规则的前提下发展和繁荣，将是我们未来几年里的问题。”

除了正面的评价，一些观察人士也指出了布林肯演讲内容中的不足。

Politico全球贸易、经济、科技记者史蒂夫·欧维利（Steven Overly）写道：“突出的大问题是，布林肯将在什么时候、以什么样的方式来反制中国的经济行为。过去几届政府都意识到了这个问题，但没有能够应对。布林肯真的没有在讲话中对这些问题透露出任何信息。”

哈佛大学商学院资深讲师安迪·泽利克（Andy Zelleke）则指出：“布林肯的讲话在许多方面都很棒很有实质。但对我来说，讲话没能传达出紧迫感。你听完这个演讲后，得到的推断是与中国竞争的轨道没有大碍，我们只要保持跟得上就行了。”

布林肯在演讲中强调了美国无意改变中国的制度，也不寻求阻挡中国作为世界主要大国的角色。这一态度让全球台湾研究中心资深研究员莱利·沃特斯（Riley Walters）感到失望。

他写道：“缺乏‘对抗’（不是冲突）的部分。仅仅认识到北京对全球秩序采取的行动是不够的，也需要做出回应。布林肯不应该只假设美国没办法改变北京。”