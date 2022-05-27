拜登出访东亚并再抛台海震撼弹

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

此次拜登总统出访东亚，主要的目的就是以经贸与安全两项议题来团结盟友，但是其效果可能并未如预期，因双方需求不同以及中国因素影响，美国与东亚国家之间的距离仍大。但拜登再度抛下台海震撼弹，也再度掀起波澜。

其实，拜登在东京提出IPEF，就有可议之处，若IPEF真的受到欢迎，那就应该在几天前，在华府举行与亚细安国家峰会时就提出，因为亚细安10国是东亚地区最大的国家联合体。尤其美方事先就声明，不会纳入降低关税、市场准入等传统工具，而这才是大多数亚细安国家所期盼。

再者，以“公平贸易”“弹性供应链”“基础建设、干净能源及脱碳”“税收及反贪腐”等四大支柱所构成的“印太经济架构”（IPEF），乃美国“印太战略”（Indo-Pacific Strategy）的延伸，主要就为了弥补美国不参与CPTPP（跨太平洋伙伴全面进展协定）之不足，以及借此对抗RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）。

还有，强化供应链与反贪腐等议题，必将引发干涉内政的疑虑。更让人担心的是，若与拜登达成协议，但两年半之后美国可能换人执政，是否仍能贯彻实施，谁都说不准，可见特朗普2017年断然退出TPP的阴影仍在。但因韩国总统尹锡悦才刚上任，尤其他是检察官出身，并无实际从政经验，而且依其就事论事与亲美远中的态度，自然全力支持IPEF。

再以此次在东京所举行的“四方安全对话”（Quad）观之，在会后的联合声明中，讨论内容广泛，从新冠疫情到网路安全，包罗万象。但在牵涉“和平与稳定”部分，只以“强烈反对改变东海与南中国海现状”来隐射台海，以及反对“危险使用海防船只”来隐射大陆对于南中国海岛礁的行动，都未指名抨击。反之四国计划投资500亿美元（685亿新元）在印太地区兴建基础建设，却有与大陆别苗头的意味。

此外，Quad之中澳洲与印度的走向值得关注。由于日前澳洲大选变天，新任工党主席亚贝尼斯就任总理，但因澳洲内部反中情绪甚高，以及美国的影响力极大，在345联盟中（AUKUS、Quad与五眼联盟），澳洲都积极参与，使得澳洲新政府要在对华政策方面有所改善，确实空间有限。

在印度方面，长久以来与俄罗斯的军事合作关系紧密，由其近来又购入大量俄国石油，以至于印度在俄乌战争的中立态度令西方国家不悦。尤其，印度的地缘地位距离东北亚较远，虽与中国有传统的领土纠纷，但阿富汗问题确实要比朝核问题更受到印方的关注，因而使得印度在Quad问题上显得较为保守。

在此次拜登与韩日领袖所发表的共同声明中，都分别提及要维系台海和平，拜登还称若台海有事，美国会驰援台湾，再度丢下震撼弹，但事后又遭美方官员打脸，并称美国的一中政策未变，可见拜登的讲话日益丧失公信力，却属罕见。

近来美方不断强调，反对两岸任何单方面改变现状。依此，若是因台湾独立而引发中国大陆用武，比如触犯2005年《反分裂国家法》的红线，那是台湾改变现状。若此，美军驰援台湾的立场就比较薄弱，且会将美军陷入是否介入的困境，因而难获美方同意。当然，美国是否驰援台湾，还要看届时美国的内外状况而定。若当时美国内外情势安稳良好，驰援台湾的机率自然增加。

反之，比如美国内部爆发激烈恐攻或对外参与战争，自己都穷于应付，那驰援台湾的机率就会降低，而北京当然会选择或制造对自己比较有利的环境，来避免与美国直接冲突。此次拜登对两岸丢下的震撼弹，最可能的目的，是为挽救民主党在期中选举的劣势，对此北京必须沉得住气，不要掉入陷阱。