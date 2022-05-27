北约会剔除土耳其重新洗牌？

来源：思考香港

作者：宋忠平

瑞典和芬兰近日要求加入北约，事件闹得沸沸扬扬，因为北约成员国之一土耳其阻止这两个国家加入，理由是这两个国家不能满足土耳其“反恐”的实际需求。在北约盛怒之下，一位美国历史学家，兼中东论坛主席派普斯，建议把土耳其排斥在北约之外，同时还力数过去20年，土耳其都是在和美国作对，这位历史学家认识到，是时候把土耳其排除在北约之外，让土耳其去找俄罗斯、中国和伊朗吧。

或许是听到了这位专家言论，土耳其另一位历史学家皮尔尼切克就指出，土耳其如果离开了北约，可以加入集安组织（编注），认为这会更加现实。同时这位历史学家指出，在北约内部，北约都不将土耳其视为盟友，他们早就把土耳其排斥在外，甚至针对库尔德人问题，不断挑衅土耳其核心利益。另一方面，土耳其加入北约之后，受到美国牵制，很难发挥其应有的作用。既然如此，皮尔尼切克就认为确实可以考虑退出北约。退出北约之后，可以和其他的欧亚集团，包括集安组织建立更加紧密的安全合作机制。前者是建议北约把土耳其开除出去，后者是建议土耳其自己退出北约。

不得不说一点，土耳其确实在北约比较孤单，号称是北约孤狼。一方面是因为美国一直在排斥土耳其，同时土耳其是伊斯兰国家，和其他北约成员国在意识形态上存在比较大的差异。再加之土耳其本身是野心勃勃，过去可是奥斯曼土耳其帝国，怎么可能会没落于臣服在美国之下。如今的土耳其已经建立了突厥国家联盟。这一切都让美国认识到土耳其不是省油的灯。

既然如此，为什么美国还要在1952年一定要把土耳其拉入到北约呢？这里面不得不从两方面来讲，一是历史，二是现实。

谈到历史就要追溯到俄罗斯彼得大帝为出海口所困、为获得波罗的海出海口，沙俄不惜与当时的北欧霸主瑞典大战，击败瑞典后，最终签订《尼斯塔特和约》。同时，为获得博斯普鲁斯海峡的出海口，沙俄与奥斯曼土耳其开战，最终在英国的干预下《圣斯特法诺条约》剔除了关于博斯普鲁斯海峡允许沙俄出海的权利。可见，直到“冷战”开始了，出海口依旧困扰着当时的苏联。土耳其总统埃尔多安当然深知其地缘重要性，才敢对北约肆无忌惮，而美国不断试图颠覆土耳其政权也是为了更有效控制出海口。顺便提一句，这次俄乌军事冲突就突显出博斯普鲁斯海峡的重要性。

谈到现实就是冷战。既然冷战开始了，土耳其就成为冷战中一个重要棋子，美国一定要把土耳其拉过来，美国不拉土耳其，苏联集团就把它拉走了。为什么要拉土耳其？关键的就是黑海，说白了还是因为这两个海峡，一个是博斯普鲁斯海峡，一个是达达尼尔海峡，也就是地跨欧亚大陆的土耳其，对美国的地缘政治关系太重要了。谁掌握了土耳其这样一个好的地缘政治，谁将在冷战中占得先机。美国怎么可能会放弃土耳其这么好的地缘政治国家，自然就需要把土耳其拉入到北约，让土耳其成为马前卒，这就是从地缘政治角度来考虑。

此外土耳其有一个非常好的军事基地——因吉利克空军基地，这个军事基地是在中东的一把利刃，无论是叙利亚、约旦、伊拉克等等这些国家，都可以通过这个军事基地来实施有效覆盖，美国之前甚至把核武器部署在这个空军基地。这也是为什么美国一定要拉拢土耳其的原因之一。

但美国认为土耳其翅膀硬了，实际上，土耳其的翅膀一直不软，关键是美国也不够意思。一方面是2016年土耳其的军事政变，土耳其一直认为是美国扶持移居美国的居伦干的，还有就是美国一直在支持库尔德人。在塞浦路斯领土问题上，美国一直在支持希腊。同时在北约领导权问题上，美国一直把土耳其边缘化。但是土美两国之间最大的分歧导火线就是土俄关系升温。土耳其从俄罗斯引进了S-400防空导弹系统，排斥了美国武器系统，在北约体系内引进了异类的武器装备，这就是两国之间最大的导火线，因此导致美国对土耳其实施强力制裁。

既然如此，两国关系格格不入，北约需要剔除土耳其这个异类吗？客观是想开除很难，因为北约宪章没有开除条款。既然如此，土耳其为什么要退出，没有必要，当然不退出，凭什么要退出，完全不需要。

同时，土耳其也不愿意从属于其他的安全组织。就算加入集安组织，土耳其也觉得不合适，毕竟集安组织的老大是俄罗斯，土耳其和俄罗斯有世仇，甚至不共戴天，怎么可能屈尊加入集安组织。因此，土耳其最喜欢的就是另立门户，这才更为恰当，比如成立突厥国家组织，土耳其在里面就说了算，这对于土耳其来讲是一条出路。土耳其是不会主动退出北约，而且北约开除土耳其也并不容易，土耳其退出北约又压根没必要，为什么要退出呢。更为重要的是，美国和北约为啥要把土耳其推到对立面，推向中国和俄罗斯这一边呢，美国也没有这么傻。术业有专攻，历史学家就是研究历史，某些专家如果站在理论的角度来考虑问题，未免有些过于片面，所以专家的话只能听一听罢了，至于借鉴不借鉴，还得由政治家来说了算。

注：由俄罗斯及中亚国家组成的军事联盟