印太经济框架 新剧名老戏码

来源：台湾中时新闻网

2009年11月，上任不满1年的美国总统奥巴马风尘仆仆到亚洲访问，期间宣布美国将参与《跨太平洋伙伴协定》（TPP）谈判。作为重返亚太的战略手段之一，美国希望藉此自贸协定孤立中国。而当时的副总统拜登如今登上大位，在本月首次亚洲行时重演当年的戏码，啟动“印太经济框架”（IPEF），涵盖美、日、印、澳等13国，号称占了全球40%的经济体量。

然而，就如同韩国外长朴振所言，拋开中国谈印太经济是不现实的。奥巴马在任的当年，中国的经济总量尚不及日本，如今已是日本的3倍。从购买力平价来看，中国的经济体量已超越美国。此外，中国既是制造业大国，也已然是最大的市场。美国想推动跨国经济合作，目标却不是改善民生，创造国民福祉，而是想藉“去中化”的手段遏制中国。然而，违反比较优势、比较利益的自然规律，就像违反人性，成功的机会有多大呢？

例如，日本连续14年的最大贸易伙伴国是中国，从前年起第一大的出口国也是中国。去年亚细安与中国双边贸易额高达8782亿美元，比亚细安与美国3790亿美元的贸易额高出1倍有余。从地缘、贸易、市场、创造的国内就业等各种角度来看，如果让亚洲诸国选边站的结果，意味着增加失业、影响国内社会稳定，哪一个仁民爱物的政治家会愿意？美国经常站在捍卫资本主义自由经济的立场，不会忘了市场经济不以一人或一国意志为转移的铁律吧？

白宫也已言明，IPEF是行政主导的区域经济框架，意味着缺乏国会授权，美国不会向其他成员国开放市场。如此，对诸多仰赖出口的亚洲国家吸引力就令人存疑。虽然创造“弹性供应链”的倡议有助成员国强化对美出口产品的竞争力，然而，就像前总统特朗普在2018年对中国发动贸易战后，关税壁垒非但没有减少美中贸易，美国对中贸易逆差反而扩大，足见中国出口竞争力的比较优势。人为构建的政治要素能影响多少竞争力的条件呢？

何况，中国自身的市场日益扩大，而且中国与日、韩、亚细安等国的《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）也已生效，区域贸易自由化更增加了各国对中国市场出口的诱因。反之，拜登的民望跌破4成，他能否连任？他启动的IPEF会否被下一任总统撤销，如同特朗普退出TPP一样？在美国内政矛盾丛生，党争激烈的情形下，亚洲各国对美国承诺的可靠性有多大信心，恐怕也是个问号。

就在拜登结束亚洲行返国之际，德州传出18岁高中生枪手闯入小学，终结20多人性命的大规模枪击案件，18个幼童在生命还没绽放光芒前就失去了人生舞台。据反枪枝暴力社团统计，今年全美因枪击案而死亡的人数竟多于在俄乌战场上死亡的乌军人数！此外，另一个足以引发激烈冲突的“合法堕胎”重新审议的议题，又即将在全美各地引爆……

月初，拜登才在哀悼美国因冠病疫情死亡的人累计超过百万。此外，因药物成癮、自杀、枪击死亡的人数也节节高升。看到层出不穷内政不修的悲伤故事，美国两党政治家们更应深思国内竞争力下滑的真正根源，不在太平洋彼岸的中国，而在美利坚自己的土地上。

（作者叶家兴，香港中文大学金融系副教授）