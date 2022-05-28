台媒：搞砸防疫再来施恩撒币，蔡政府好意思吗？

来源：台湾《联合报》社论

尽管台湾政府不断强调这波疫情九成九为轻症，并维持二级警戒；但餐饮、观光、运输等产业，却面临比去年三级警戒更严峻的急冻现象。台湾行政院日昨拍板，将投入345亿元（新台币，下同）协助受冲击的产业和劳工，有九十万人“受惠”。台湾会演成今天百业萧条的惨况，正是政府在核心防疫物资都未备妥下便贸然大转弯，导致乱象丛生，悲剧不断。如今，其实是民众为了自保而自动提升至“类四级”警戒，可以说官灾人祸甚于疫情冲击。

多数民众均能体认，共存是追求“解封”不得不走的路。然而，民众如今“自肃”的程度，为何却远甚于去年的三级警戒？关键就在，政府各种整备不足，导致民众对共存的信心崩盘。共存的重要前提，是要轻重症能有效分流：轻症居家照护并获有足够药物，中重症患者须有足够的病房收治，与完善的转诊制度。至于一般民众，则要有便宜易得的快筛试剂自测，以维持生活和工作的正常运作。

两个月来，医疗乱象不断上演，每一桩都撞击民众与家长们的信心。新北与基隆先后发生两岁幼儿确诊，却因送医过程冗长屡屡碰壁，孩童发烫的身躯变成冰冷的尸体。基隆一位重症确诊患者两度求医却被拒绝收治，最后只能在家等死；更有六个月大婴儿因为紧急医疗系统瘫痪，在急诊室外断气。这些悲剧，因为政府事先没有妥善规划，而反复在民众眼前上演，“共存”变成民众赌命的“共存亡”。

政府对于抗病毒药物的施放，更是重重设限。这些抗病毒药物最大的特性，是须在发病初期投药，压制病毒于轻症；但政府惜药如金，民众期盼一药而不得。加上指挥中心先前对确诊认定的严格限制，导致民众取得药物往往早已是发病的四、五天，皆增加了轻症转为中重症的机率。政府对给药如此严苛，除药物价格昂贵外，恐怕也是因为初期采购不足，才会订出苛刻的发放规定，让民众错失黄金治疗时间。

不止抗病毒药物，就连治疗轻症患者的本土研发中药“清冠一号”，也全台缺货。卫福部宣称每月产量有八万多人份，但立委高嘉瑜爆料，从去年十二月起迄今，取得公费“清冠一号”的确诊者竟只有0.26%，根本看得到吃不到。民众即使想自费购买，亦难如登天。何况，台湾近期经常单日就有八万多人确诊，业者却只能“月产”八万份，差距未免太大，也难怪库存总是挂零。若政府在疫情之初即大量采购备用，会演变成今天的一药难求吗？

四月以来的快筛之乱，正源自政府事前毫无准备。Netflix脸书小编最近一则酸台湾买不到快筛的迷因哏，竟遭网友及绿营侧翼出征，终而被迫删文道歉。然而，政府防疫骤然从“清零”转为“共存”，期间，台湾有哪一项防疫核心物资不缺？正因政府的颟顸迟缓，加上徇私苟且，民众恐慌之余，只能选择“自肃”自救，不出门、不内用、不聚会，致使捷运、台铁和公车都因人潮锐减纷纷砍班。可以说，这波内需急冻，不是疫情而是人祸使然。

为了防疫，政府编列了八千四百亿的防疫及紓困特别预算，但其中仅一成多真正用在疫情防治，其余多数用在胡乱撒钱补贴。如今，由于政府疫情防治失控，逼得消费停滞、经济动能锐减，政府竟火速通过要以三百多亿元来补助产业与劳工，一派施恩姿态。天下之荒谬，莫过于此！

看来看去，这波疫情台湾唯一准备充裕的物资，就只有名叫“高端”的疫苗。那你还能相信政府吗？