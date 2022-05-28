来源：台湾中时新闻网

美国国务卿布林肯26日发表中国政策演说时指出，尽管中国在未来很长一段时期都会对美国构成挑战，但双方竞争应避免冲突，并可在气候变迁、防疫等议题进行合作。在布林肯指出“一中政策”不变后，中国驻美大使秦刚表示“一中原则”是台海和平基石，但正遭到美国破坏，台湾问题无妥协余地，美国正将台海变成火药桶；不过，他也释出善意表示，中国将增加对美航班与采购更多美国农产品。中国外交部发言人汪文斌则说，布林肯演说散布虚假信息与渲染中国威胁，但对美方不打新冷战与不阻碍中国发展，北京将拭目以待。

虽然汪文斌批评布林肯的演讲内容是“完全颠倒是非”，并表示中方对此强烈不满，坚决反对，但他和秦刚的回应中仍为未来中美关系的发展与合作预留了空间。

在演说中，布林肯强调，尽管俄乌冲突继续，美国将持续关注国际秩序最严重的中国挑战，因为中国是全世界唯一一个有意改变国际秩序又有经济、科技、外交与军事能力的国家。

其次，他表示，中国有意挑战国际秩序主要源自于北京对其制度的高度自信，认为中国的政经体制比美国为首的西方国家制度更为优越，也受到更多国家的认同。

第三，他提出拜政府登中国政策的三大支柱：投资厚植国力、与盟邦和伙伴群策群力，并提出未来与中国一较高下的愿景，遏制中国因过度自信而进行的扩张，让北京接受以制度为主的国际秩序。仅管如此，他说美国仍然愿意在气候变迁、防疫等议题上与中国合作，“但不会为了合作而牺牲我们的原则”。

第四，针对两岸议题，布林肯重申美国不支持台独的立场，但也反对任何片面改变现状的做法，强调美国的对台政策并未改变，仍然信守“一个中国政策”，包括《台湾关系法》、三个美中联合公报与“六项保证”，希望两岸能以和平方式解决歧见。但是他也严词批评北京以军机扰台、阻绝台湾国际空间等胁迫方式的挑衅行为。

无疑，布林肯强调的“一中政策”与秦刚坚持的“一中原则”正是美中两国在台湾问题上最大的歧异所在，前者要求两岸以和平方式解决歧见，后者则不排除武力统一的选项。

第五，值得注意的是，在与中国高度竞争的同时，美国会如何避免与中国冲突？布林肯指出，在美中高度竞争的过程中，美国并无必胜的把握。但他认为，最好的方法莫过于透过符合各国国家利益的国际秩序来影响、敦促中国改变或调整立场。他说，美国将在未来十年致力于打造一个有利于影响中国的外部环境。

此外，他指出，美国必须做到有效管控分歧，才能避免与中国发生冲突。他表示，正如拜登所说，比起刻意冲突更糟糕的是意外冲突，美国将会负责任地管控这段关系以避免类似状况。他进一步表示，拜登政府已将“对中国的危机沟通和降低风险措施列为施政优先项目”。他说，包含台湾在内的各种议题，美国一直致力于与北京一面激烈竞争，一面密集沟通。

美陆密集沟通的结果不仅反映在2021年台湾总统蔡英文拋出“新两国论”后的“美中共管台独”之上，也反映在美国的不断施压而迫使台湾外交部长吴釗燮日前接受外媒采访时表明台湾不再寻求台独。

当不久前中国大陆国台办将吴釗燮列为“台独顽固分子”时，他还洋洋得意地表示这是他的“殊荣”。言犹在耳，但他日前接受美国公共广播电台访问时却说，“台湾期望避免战争，也将维持现状，不寻求形式上的独立。”原来台独顽固分子也可以像变形虫一样随时在承受压力时改变形状。

在美国强大压力下，吴釗燮与蔡英文的台独追梦终于到了梦醒时分，一切回到原点，也可说是白忙一场了！

（作者陈一新，台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授）