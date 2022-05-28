来源：香港01

作者：倪文迪

美国国务卿布林肯原定于5月5日的对华政策演说，因为他感染冠病病毒而迟来了三个星期，变相落在总统拜登访问亚洲之后。在这篇长44分钟的演说中，事后最被广泛引述的是这一句——“中国是唯一一个国家既有意图重塑国际秩序，亦愈来愈有经济、外交、军事和技术力量来做到这一点。”

布林肯始终不是蓬佩奥，即使美国已经全面已中国为对手，他的措词还是温文地符合外交仪态。“中国也是全球经济不可或缺的一部分”，“美国和中国必须相互打交道”，“我们决心避免冲突和新冷战”，“我们不会试图阻止中国作为大国发挥作用”，“我们不寻求改变中国的政治制度”……

竞争如何是良性非恶性？

但只要细心聆听，还是不难听出那种导致中美对立的意识形态底蕴。他说“不是反对中国，而是捍卫和平、安全和人类尊严”，却没有讨论为什么美国的标准是全球的标准；他指控中国利用技术依赖“强加其外交政策偏好”，却没有讨论美国强加了什么偏好给包括中国在内的多个国家；他说“北京的言辞和活动越来越具有挑衅性”，“威胁到台海的和平与稳定”，却没有提及美国对台独势力或明或暗的支持和煽动。

布林肯以“投资、协调、竞争”来归纳拜登政府的对华政策，这是值得肯定的。问题是北京和华盛顿如何能确保这场竞争是良性而非恶性，是互相砥砺而不会擦枪走火。

哈佛教授艾利森（Graham Allison）曾经以“注定一战”为书名，说明中国和美国正面对修昔底德陷阱，即新兴国家对原有大国带来不安全感，并因而产生冲突的危机。艾利森1994年离开克林顿的外交体系时候，布林肯才进入白宫国家安全委员会。虽然如此，布林肯相信不会不明白修昔底德陷阱的道理。艾利森近日向《金融时报》提及他的旧同事坎贝尔（Kurt Campbell）正在白宫主事时，亦自言“我几乎每星期也到那里，尝试帮助他们一下”。然而，世界上不少事情是明知陷阱在前，却还是难以避过。

注定一战抑或可避之争？

英国智库IISS亚洲总监克拉布特里（James Crabtree）近日在《金融时报》撰写了一篇文章，以最近上映续集的电影《壮志凌云》比喻美国国力。电影1986年初上之时，美国正值独步天下之始，如今美国却已经大不如昔。追忆曾经的辉煌，或许只是接受不了世界格局的变化。从这个角度看，能否避过修昔底德陷阱，关键或许不在头脑而是心态。

布林肯周四演说的时候，陆克文坐在台下听着。这位澳洲前总理近日推出专书《可避之战》，指出美国低估了中国大陆统一台湾的决心与能力，一旦冒进地令台海爆发战争，那将会成为美国的滑铁卢之战，甚至从此走向衰落。陆克文的分析多少准确，没有人能说得清，但高估自己及低估对方往往是冲突发生的原因所在，俄罗斯入侵乌克兰或许就是一事。要避免一战，除了在道德情操上拥抱和平主义之外，对现实保持理性冷静的头脑、保守谨慎的判断亦是方法。

白宫国安顾问沙利文日前随拜登出访亚洲时，曾经表示“拜登总统和习近平主席如果在未来数周内通话，我不会感到意外”。其实我们不应该只是不感到意外，而是积极地希望以及支持两国元首能够更多的沟通，毕竟增进理解是通向和平之路的起点。