拜登对台朝三暮四 北京严阵以待的“两个重话”

来源：香港01

作者：张钧凯

拜登在日本一席“愿军事防卫台湾”之说，后经幕僚澄清政策不变，以及拜登表态“战略模糊”不变，众所瞩目的亚洲行却在台湾问题上“朝三暮四”，引起了轩然大波。中国大陆以军事演训作为回应，而美媒则将风向带往“口误”已成拜登政府的“新常态”。

拜登此行的两大重点，一是宣布启动印太经济架构（IPEF），二是参加四方安全对话（Quad）峰会。按理说台湾问题并非两者的要项，拜登硬是在日本开出一个“台湾战场”，显然是要强化与盟友之间的信心，在全世界目光都摆在俄乌战场时，刷一下美国“老大哥”在东亚的存在感。

“台湾牌”务虚 美国承诺值多少

拜登启程亚洲之前，有九名共和党众议员联名致函，呼吁拜登考虑加访台湾。众所周知，如果拜登真的调整行程造访台湾，必定是中美关系“地动山摇”等级的重大事件。不过以拜登“外交老手”的老练性格，连台湾的民进党立委都知道这个想像终究只是一个想像。

相较于此，美国白宫国安顾问沙利文先是证实台湾未纳入印太经济架构，等于是给民进党政府靠着进口莱猪塑造而出的万众期待浇了一盆大冷水，尽管拜登接着靠“防卫台湾”来点火，现在看来已是无以为继。再加上随即而来的“自清”，拜登想在亚洲打出的这张“台湾牌”，到头来註定只是一个小波澜，而不会是一番大波折。

台湾社会对拜登说法的冷淡以对，便是一个体现。按过往“亲美抗中”的惯性，美国高层的“保台”或“挺台”之举，势必激起台湾民心振奋，然而此次对于拜登“防卫台湾”之说却是格外淡定。当拜登脱口而出表明此乃美国的“承诺”后，第一时间在网路上还能看到台湾网友留言“等等国务院吧”。果不其然，“政策不变”随之而来，说明有越来越多的台湾民众对于拜登政府的“朝三暮四”，早已“三折肱而成良医”。

当然，一方面也是由于美国在乌克兰冲突表现出隔岸观火之姿，令“疑美论”在台湾蔓延，近期多项民调均能看出台湾对于美国的信任度正在下跌。另一方面，美国在区域问题上的各种口惠实不至，包括对于台湾的虚晃一招，亦已令众人逐渐看破手脚。

即便民进党政府不断出手维系“台美友好、坚若磐石”这面大旗，例如在得知台湾未纳入印太经济架构之后，即开始透过网路宣传台行政院政务委员邓振中日前在泰国亚太经济合作会议（APEC），与美国贸易代表戴琪会面，丢出“台美关系会有崭新做法”的期待，颇有转移焦点之意味，但依旧改变不了美国“务虚”挺台的形象。此外，台湾依然在世卫大会（WHA）不得其门而入，美国的承诺值多少，大家也都是看在眼里的。

美国“战略模糊”的换句话说

看得出来，拜登政府是要在台湾问题上跟北京打一场迷糊仗。无论他是“真口误”还是“装糊涂”，都可说是美国“战略模糊”的另一种表述方式。例如此前传出美国众议长佩洛西可望访台，中共大动作表达抗议之后，又以“验阳”为由延后行程，但也形成了烟雾弹的效果，“掩护”了格雷厄姆（Lindsey Graham）等六名现任国会议员访台。

也包括先前美国国务院网站撤下“台湾是中国一部分”与“不支持台独”等敏感词句，后又立刻宣称一中政策不变。如今拜登对于“防卫台湾”说法的一日数变，其实不过只是这一连串动作的故技重施。其目的很清楚，便是以进一步退两步的方式，支撑起藉由“台湾牌”掣肘北京的周旋空间。

美国这种“言行不一”式的“战略模糊”，连台湾社会都看得出来了，北京必然更是了然于胸。3月18日习近平与拜登视频通话时，特别提到“美方一些人没有落实我们两人达成的重要共识，也没有把总统先生的积极表态落到实处”，便可视为对于美方的“委婉”提醒。

“我们说到做到”与“严正警告”

拜登在亚洲踏上盟友的土地，顺道从口袋捞出随身携带的“台湾牌”，并不难以令人想像。因此，5月18日中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约与沙利文通电话时，台湾问题成为两人的对话重点。当时杨洁箎对沙利文说了一个罕见的“重话”，即“如果美方执意打‘台湾牌’，中方必将采取坚定行动，‘我们说到做到’”，无疑是2021年3月中美阿拉斯加会谈，杨那句令人记忆深刻的金句“美国没资格居高临下对中国说话”之延续与升级。

近期中方的第二个“重话”，来自于解放军东部战区。5月25日，东部战区发布消息，指近日解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。东部战区新闻发言人施毅陆军大校明确表示，这是对近期美台勾连活动的“严正警告”。

值得注意的是，过往东部战区就台海演练发布消息，通常使用的语句是“必要行动”与“严正回应”。“严正警告”这四个字，首次出现在了大陆军方于台岛周边演练的新闻稿中。中国大陆国防部发言人谭克非就此表示，解放军“枕戈待旦”；而外交部发言人汪文斌亦措词强硬申明，美方虚化、掏空一中原则，明里暗里怂恿支持“台独”分裂活动，不仅会给中美关系造成难以挽回的后果，“也将使美国承担难以承受的代价”。

台海最坏的打算与最万全的准备

这两个重话至少代表着两层意义。首先，中国大陆相当警惕美方的言行不一，不管拜登政府何为虚何为实，中国大陆必须确保在完成国家统一的进程中，摒除美国及其盟友的介入与干涉，尤其是不能让美国将台湾复制和打造成另外一个乌克兰。

因此中国大陆需要做最坏的打算与最万全的准备，透过口头和军演等动作不断表明立场，表明自身实实在在、不可撼动的统一决心，以收到“预防性吓阻”的效果。防止美国及其盟友“台湾牌”玩过了头，让已然游走在台独边缘的民进党政府信以为真，从而越过了底线、弄假成真。

包括5月18日外长王毅与日本外相林芳正视频通话，尖锐地指出，日美联手对抗中国的论调甚嚣尘上，日方在台湾等涉及中国核心利益问题上消极动向凸显，动摇两国关系根基，并警告日本“不要为他人火中取栗”，也是在向日方传达如上的意思。如果再把中俄第四次联合空中战略巡航考虑进来，尽管双方都表示这是“例行巡航”，但就时间点来看，背后透露出美日甚或Quad成员一旦插手台海统一，将可能面对同等的战略应对形势，恐怕已是不言而喻。

美国“说者无意” 台湾“听者有意”？

其次，另一个关键在于，台湾方面能否读懂中国大陆相关动作所释放出来的讯息，也就是北京并不执着于拜登究竟是否“口误”，除了“听其言”，更要紧的是“观其行”。倘若美国“说者无意”，台湾执政者却“听者有意”，激化台海局势的风险只会益发上升，北京自然对此需要严阵以对。

拜登防卫台湾谈话后不久，基辛格忧心地指出，华府与北京应试图避免将台湾置于美中紧张关系的中心。李显龙则在接受《日经新闻》专访时，以新加坡作为示范，既表明有意加入美国主导的印太经济架构，同时也支持中国大陆加入《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP），并且语重心长地喊话两岸要以明智方式管理摩擦，“确信台湾也正深入研究乌克兰在这场战争中学到的教训”。两人的苦口婆心，无不警示着台湾千万不要自己走进风暴中心。

换言之，拜登政府“台湾牌”出牌时的真真假假、虚虚实实，既牵动了东亚地缘政治的碰撞，亦左右了台湾安身立命的方向。如果执政者反而乐于拜登“朝三暮四”，一厢情愿视为“抗中保台”路线不用付出代价的护身符，不正是落得了这则成语典故的下场而浑然不觉？

近日台外长吴釗燮接受美媒“全国公共广播电台”（NPR）专访时表明，美台持续进行“非常高阶的安全讨论”。不论谁有情谁有意，美台之间相应和的一言一行，对北京而言，都不可能视而不见，也不可能仅仅当成“口误”或“失言”就一笔带过。至于台海周边局势的温度，只怕会烧得越来越高。