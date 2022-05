中国面对“印太变局”的为与不为

来源:香港01

作者:祁宾鸿

在俄乌冲突胶着的背景下,美国开始了回防印太的战略部署。5月20日,美国总统拜登启程访问日韩,先是在21日同韩国新总统尹锡悦举行美韩首脑会谈,又于23日同日本首相岸田文雄会面,接着参加24日召开的美日印澳“四方安全对话”(QUAD)峰会,并在会上宣布启动“印太经济框架”(IPEF)。美国国务卿布林肯更在5月26日发布了对华政策讲话,中美也在王毅出访南太平洋岛国之际在该区出现了更明显的外交争夺。

从奥巴马到拜登,美国的印太战略构想逐渐成形,各式机制也拔地而起。虽说眼下华盛顿尚未在此投入充足资源、“印太盟友”们也多数不愿在中美间强制选边,不论是QUAD、IPEF或AUKUS,至今皆称不上“反华包围网”,而更多是虚有其表的地缘宣传。但美国的浓烈敌意,不言可喻。

自2018年中美贸易战爆发起,两国互信便持续下滑,即便2020年拜登上台,曾让部分中国舆论有所期待,认为中美将能在经贸、安全甚至台湾问题上,开创春暖花开的和缓氛围,现实却终究泼了乐观期望一脸冷水。在区域安全议题上,美国一意孤行,不愿放弃围堵中国的地缘愿景;在台湾问题上,美国出尔反尔,不顾海峡波澜的日渐汹涌,更无视中美护栏的不断毁损。

而这般战略进攻,不仅无助美国改善自身积弊,更难以缓解美国的精神困境。当中国被迫有所回应、或仅是按照规划执行相关活动,往往会诱发美国更深层次的安全焦虑,或成为其形塑“中国威胁”的现成材料。往复之间,区域的冲突风险随之提高,两国的互信亦持续低荡。到头来,美国反是在某种程度上,自我实现了原初的潜意识恐惧。近日两起解放军军事活动,便反映了上述机制的作用。

特殊时间的联合巡航与军演

首先,是5月24日的中俄联合空中战略巡航。据日本防卫省统合幕僚监部发布的通报显示,中俄一共出动4架轰炸机,包括解放军的2架轰-6K,俄罗斯的2架图-95。此外,俄方还派出一架伊尔-20侦察机。

中国国防部表示,此次战略巡航是中俄两军年度军事合作计划的既定安排。回顾过往,中俄曾进行过3次联合空中战略巡航。第一次为2019年7月,解放军派出2架轰-6K轰炸机,与俄军2架图-95联合编队;2020年12月,解放军空军出动了4架轰-6K飞机,与俄军2架图-95联合编队;2021年11月,解放军派出2架轰-6K飞机,与俄方2架图-95MC联合编队。前述巡航地点皆在日本海、东海有关空域,此次巡航则首度纳入西太平洋海域上空。

而虽说此次行动是例行安排,却依旧引发了外界哗然。日本防相岸信夫表示,虽说中俄军机并未入侵日本领空,“但有鉴于24日美日印澳正召开QUAD领导人峰会,此举带有挑衅意味”;西方媒体亦以类似基调报道此事,《纽约时报》(The New York Times)标题便是“俄中在拜登访问之际于东亚举行军事演习”(Russia and China Held Military Exercise in East Asia as Biden Visited),《金融时报》(Financial Times)甚至论及核武,写道“当拜登访问东京时,中俄具有核打击能力的轰炸机飞过日本海”(Chinese and Russian nuclear bombers fly over Sea of Japan as Biden visits Tokyo),即便中国根本从未对外宣称,轰-6K轰炸机具备搭载核武器的能力。

第二起军事活动,则位于台海周遭。5月25日,解放军宣布在台湾周边海空域进行战备警巡和实战化演练。

解放军东部战区新闻发言人施毅表示,“近日中国人民解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练,是对近期美台勾连活动的严正警告。”施毅指出,美方在台湾问题上说一套做一套,频对台独势力壮胆打气,“这是虚伪的、徒劳的,只会把局势引向危险境地,自身也将面临严重后果。台湾是中国的一部分。战区部队有决心有能力挫败任何外部势力干涉和台独分裂图谋,坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。”

25日下午的外交部记者会上,中国外交部发言人汪文斌被媒体问及此事时亦表示,美方虚化掏空一中原则,明里暗里怂恿支持台独分裂活动,不仅会给中美关系造成难以挽回的后果,也将使美国承担难以承受的代价。

有所为有所不为

而综合上述两起军事活动,既能观察到印太区域的安全局势流变,也能看出北京的“为与不为”。

首先,是引发争议的中俄联合空中战略巡航。在外媒报道中,此事成了中俄“联合挑衅”的铁证,但综观事件背景与细节,其本质更多是日方与欧美的“过度解读”,对上了北京选择的“有所不为”。

所谓“过度解读”,既有以己度人的对号入座,也有欲加之罪的见猎心喜。各方之所以主张北京有意挑衅,主要论据便是联合巡航正值QUAD峰会期间;然试想另一种情境,假设今日在日本召开的并非QUAD峰会,而是气候变迁会议,此时中俄也恰好举行了联合战略巡航,各方是否还会认为,中俄有意联合“秀肌肉”?又是否会极尽煽动之能事,暗示中俄要在东亚制造核威胁?平心而论,若非QUAD峰会举办在先,参与方也对其“针对性议程”心照不宣,又怎会因周遭的例行性军事行动而过度敏感、杯弓蛇影?如若不是其本就暗藏围堵中国的心思,又怎会急切藉此形塑舆论攻击?

更何况北京已是“有所不为”、刻意低调。回顾中俄四次联合空中战略巡航的官方消息发布,此次最为简短,不仅未公布巡航战机机型和数量,也未提及中俄开展空中战略巡航的意义,中俄两国皆发表声明称“不针对第三方”、“与当前国际情势无关”,双方军机更是从始至终未侵入第三国领空,并以符合国际法的标準正常飞行操演。倘若此举便算挑衅,那么动辄与印太诸国举行联合军演的美国,又何以能置身舆论风暴外?难道不是因为,其潜意识中视印太为当然势力范围,故而严以律人、宽以待己?

在此脉络下,相比中俄联合巡航的“虚拟危机”,东部战区军演便透露了北京的“有所作为”。

细究解放军与外交部相关表态,北京显然并不讳言,此次军演便是针对美国近期在台湾事务的系列干涉与错误表态,包括拜登出访前频释风声,暗示台湾可能加入IPEF,以及关于“武力保卫台湾”的屡次“口误”。

从某种程度上来说,这并非拜登首次“口误”,美方也迅即澄清“对台政策不变”,但北京依旧祭出了东部战区军演,并强调是针对美台勾连,全然不如应对中俄联合巡航般,小心翼翼避免引发区域紧张。个中关键,便是台湾问题的地位已与过往不同,美国却仍活在旧时岁月。

回顾过去20多年,台湾政府是否承认“九二共识”、美国又是否表态遵守“一中政策”,对台海氛围的形塑至关重要;但时至今日,台海结构已由表态声明的文字游戏,进入了实力说话阶段,而推动这般进程的,正是美国近年对中美互信的恣意摧毁,以及对“台湾牌”的无节制滥用。

平心而论,美国本意或许是以“台湾牌”牵制中国大陆崛起,但在两党对立、选举政治激化下,其急于求成以至丧失分寸,结果无意识中推倒第一块骨牌,就此改写了台海安全结构。如今的北京,愈发愿以强硬姿态画下红线,美国则陷入了新困境:若真要武力保台,其势必要增加在台军事存在,结果便可能是擦枪走火、引爆冲突;但若仅是玩弄文字游戏,其免不了要在北京红线警告后澄清“政策未变”,长此以往,将产生中国“成功吓阻”美国的舆论氛围,冲击其大国威望与可信度。

归根结底,美国在台海的窘境,并非“面子”与“里子”二选一,而是伴随时间流逝,“面子”与“里子”都将持续减损、难以保值的问题。但面对更加“有所作为”的北京,美国或许终有一日,必须两害相权取其轻。