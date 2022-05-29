国际公共财衰退与移转：美印太霸权困境

来源：台湾《联合报》

作者：杨永明

美国总统拜登亚洲行做了三件事：号召印太安全与经济抗中队伍、推进全球冷战格局、凸显台海乌克兰化的危机。前者是主要任务，后两项是附带效果，但却喧宾夺主。然而，更重要的是，美国印太霸权在经济与安全层面，都出现无法有效提供国际公共财的窘境。

拜登政府的印太战略，显示霸权稳定论的重要观点：一个具有支配地位的霸权，同时是国际安全秩序的创造者，也是全球经济体系的稳定者；所以霸权要提供“国际公共财”：安全秩序的建构与保障、经济利益的援助与互惠。

面对中国的竞争与挑战，美国一直站在遏制打压立场，无法接受与包容中国逐渐增长的影响力和合理的利益。拜登政府为维持霸权地位（以美国规则为基础的国际秩序），提出印太安全与经济战略，却因区域、国内、经济等因素，持续提供支撑印太公共财的能力受到考验。

美国在印太安全秩序层面，仍有前进部署驻军、日韩澳军事盟邦，及菲新泰军事合作伙伴，加上阿拉斯加、夏威夷、关岛等战略武器部署。换言之，美国在亚洲地区军事力量仍具主导性。但是，美国维持海外军事基地压力日增，“成本负担转移”成为驻在国的重大政策争议，今年是冲绳归还50周年，美军基地问题日益严重。

然而，美国在印太地区安全秩序的挑战，还是来自中国军事发展、中俄军事合作、及朝鲜核武发展三个层面。这次中俄六架战略轰炸机在四方安全对话（QUAD）峰会时绕日本一圈，虽说是例行性演习，但实是针对美国印太安全战略，中俄两国展现战略合作的权力平衡示警作为。

区域国家担心中美军事竞赛导致区域不稳定，例如去年成立的美英澳军事同盟（AUKUS），出售八艘核动力潜舰给澳洲，造成东南亚与南太平洋国家的不安感。此外，这次拜登有意发言会军事保台，虽然白宫与国防部第一时间表示政策不变，但是各国忧心美国以台湾作为代理人刺激中国，于是第二天记者询问战略模糊是否有改变，拜登回答没有。

另一方面，拜登的印太经济架构（IPEF）更显露美国提供国际公共财的无力感。在斐济表态加入后，已有14个参与国，IPEF不是传统贸易协议，但包含数位经济规则，供应链安全，清洁能源基础设施，到税收和反腐败等，可以说每一点都指向中美竞争的关键之处，美国可能以其科技优势与治外法权，主导关键产业链排除与脱钩中国的新印太经济关系。

然而，IPEF有两个问题，一个是其本质是什么？能够提供亚洲国家经济公共财吗？另一个则是IPEF能够达成抗衡中国经济影响吗？亚洲国家因为美国邀请出席参与IPEF，来了派对，却没看到蛋糕，缺乏开放市场或经济互惠的实质公共财诱因，反而涉及到设立更高的规则和标准，各方多不看好IPEF实际效益。

新加坡总理李显龙在参加IPEF后，接受《日本经济新闻》采访指出，中国在全球经济占比已增加，机会和市场都在中国，且中国一直参与亚太地区事务，提出一带一路和全球发展倡议。同日，日本外务省公布针对东南亚的民调，东南亚人民认为G20国家中最可靠国家第一位是中国，然后才是日本，原因是友好关系、经贸连结与对世界经济贡献。

中国大陆在亚洲地位已无可动摇，从东南亚到南太平洋，从南亚到中东，从经贸、援助、基建到安全，各国都感受到国际公共财提供者逐渐移转为中国。中美两国其实无法在亚洲排挤彼此，也不应进行冷战，或甚至代理战争，两国应合作共同实现亚洲的长期利益，建立开放和稳定的区域。

作者为台湾国安会前副秘书长