建构经贸网络 台湾应主动出击

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

近年来国际经贸局势巨变，打造产业韧性供应链，确保经济安全成为各国关注焦点；另外在地缘政治因素发酵下，区域合作的重要性大增。虽然在今年6月要举行第12届WTO部长会议，但是由于WTO无法掌握新议题脉动而与时俱进，目前进展缓慢，达成共识几率偏低。许多成员转而聚焦推动区域经贸组织，区域性合作机制将成为未来主导世界经贸规范的主轴。

最近美国拜登总统出访韩国及日本，主要目的是要邀集国家筹组印太经济架构（IPEF）；就是区域经贸合作的具体例子。面对可能的效应及后续发展，台湾必须有明确的策略。

拜登上任后积极推动印太战略以围堵中国大陆，其中在去年11月提出印太经济架构，被视为印太战略最重要的骨干。印太经济架构包括建立韧性供应链、推动基础建设、确保洁净能源及制定数位贸易规范；另外也加强落实劳工条款、调和租税以及强化反贪腐，以建立公平透明的贸易环境。虽然范围超过传统自由贸易协定（FTA），但是目前仍欠缺实质内容，而引发一些质疑。

例如拜登出访前举行的美国-亚细安特别峰会，虽然表示将在印太经济架构下建立美国与亚细安全面战略伙伴关系，但亚细安国家却认为印太经济架构是以美国利益出发，部分议题还涉及内政，不适合在国际场域中推动；另外由于不包括市场开放，缺乏吸引力而无法产生明显贸易效果。特别是相较于目前已有进展，美国与欧盟推动的贸易和技术委员会（TTC），反观印太经济架构仍未见具体内容及推动机制，亚细安国家对于美国“重欧轻亚”的立场颇有意见。

台湾一直表达高度参与印太经济架构的意愿，美国国内支持的声浪也不低，但基于政治因素，最终台湾仍然在名单之外。未来台湾被纳入的机会并不高，但台湾应利用本身优势项目，推动与其他国家双边合作。例如台湾半导体制造实力雄厚，成为各国竞相拉拢的对象；台湾应掌握优势，进一步巩固半导体供应链韧性，可以透过双边产业合作，强化台湾在半导体产业上游材料及设备的竞争能力，使半导体供应链更加完整。

另外台湾半导体产业早已出现人才荒，政府虽然协助大学成立“半导体学院”，加强培育本土人才；然而目前资金仍未全面到位，而且单靠本土人才的育成，并无法解决人力短缺问题。政府应放宽视野，建立国际人才交流平台，扩大对外揽才管道，并进一步放宽专业人士来台就业条件，以突破目前人才短缺的瓶颈。

其次，在商业模式改变下带动数位贸易发展，各国纷纷建构新世代数位贸易规范。台湾应双管齐下，一方面透过与新加坡及新西兰既有FTA，推动涵盖数位贸易的FTA升级版，同时应与其他国家建构数位贸易双边协定。

拜登总统目前国内满意度偏低，不支持比例超过五成。此次拜登出访组建印太经济架构，企图展现美国主导国际经贸事务，并且有制衡中国的能力，也希望借此争取国内较多认同，改善目前低迷的支持度。

印太经济架构包括美国、亚细安七国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰共13国，由地缘关系的角度已算完整；但各国是各有盘算，美国所提未必全部接受，未来是否可达成共识，不确定性仍高。与其等待美国关爱的眼神支持台湾加入印太经济架构，不如主动出击，利用双边管道推动符合台湾利益的议题，扩大影响力。更重要的是，台湾应避免陷入只是美国谈判的筹码，以及美中对抗的棋子。